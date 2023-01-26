Lefkoşa'da soygun

Lefkoşa'da Girne Kapısı bölgesinde bulunun Tekin İletişim adlı işyerinin vitrin camı kırılarak soygun yapıldı. İşyerine zorla girilerek, ilk belirlemelere göre cep telefonları çalındığı bildirildi.
Soygun olayıyla ilgili polis soruşturması devam etmekte.
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