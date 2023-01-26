Kan donduran cinayet

Ülke dün korkunç bir cinayetle sarsıldı. Gazimağusa’da yaşayan 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, İskele Long Beach Bölgesinde başına küt bir cisimle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı 21 yaşındaki Sefer Altundağ, olayın ardından kayıplara karıştı

Ülkemiz dün sabah korkunç bir cinayet haberiyle uyandı. Sabah saat 07.30 sıralarında İskele’de Long Beach Bölgesinde bir inşaat alanında işçiler tarafından cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, cinayete kurban gitti.

Soruşturmasını titizlikle sürdüren polis, kamera kayıtlarını mercek altına alarak zanlının kimliğini belirledi. Polis, cinayet zanlısı olarak 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ’ın arandığını açıkladı, fotoğrafını paylaşarak, yardım çağrısı yaptı.

Cinayet ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri Reessur’un öldürüldüğü inşaatta uzun süre inceleme yaptı. En ince ayrıntısına kadar bölgede arama yapıldı.

Baş kısmı kanlar içinde olan 16 yaşındaki gencin, Adli Tıp Uzmanı tarafından olay yerinde ceset üzerinde yapılan dış muayenede, başına küt bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilmekte olduğu kaydedildi.

Cinayet zanlısı olarak aranan 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, Reessur’u önce inşaat alanı içerisinde öldürdü, farklı bir noktaya 50-60 metre sürükleyerek taşıdı ve intihar süsü vermeye çalıştı.

Meseleyle ilgili büyük çapta inceleme başlatan polis, Derinya geçiş noktası yakınlarında terk edilmiş ve üzerinde kan izleri olan bir aracı tespit etti. Aracın olduğu yerde yakılmış kıyafetler de bulundu.

Siyah bir jeep olduğu öğrenilen aracın sol ön koltuğu ve dışında da kan izleri bulundu.

Aranmakta olan söz konusu şahsın, Güney Kıbrıs’a geçtiğinden şüpheleniliyor. Araçta yanık izlerinin bulunduğu, zanlının aracı yakmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre; ilk etapta cinayette kullanılan araç, askerler tarafından Derinya’da işler vaziyette bulundu. Zanlının kıyafetleriyle birlikte aracı yakmaya çalıştığı ancak başaramadığı öğrenildi.

Söz konusu araç, polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

MAĞUSA KIZ MESLEK LİSESİ’NDE ÖĞRENİM GÖRÜYORDU

Cinayete kurban gittiği tespit edilen Mağusa'da sakin Zehie Helin Reessur’un annesi ile birlikte yaşadığı, Mağusa Kız Meslek Lisesi’nde öğrenim gördüğü ve başarılı bir müzisyen olduğu öğrenildi.

Müziğe olan tutkusu ile bilinen ve eski Retro Çalgıcıları Grubu üyesi olan Zehie Helin Reessur, çevresi tarafından da sevilen birisiydi.

Reessur’un Yonpaş Dumlupınar kadın takımında forma giydiği de öğrenildi.

Reessur, KTFF resmi internet sayfasına göre geçtiğimiz sezon dört karşılaşmada kadroda yer alırken bu maçlarda forma giymedi.

Konu ile ilgili olarak KTFF başsağlığı mesajı yayınladı.

CENAZE BUGÜN

Öte yandan cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Reessur bugün Lala Mustafa Paşa Cami’nde kılınacak olan ikindi namazı sonrası Mağusa’da defnedilecek

