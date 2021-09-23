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Lefkoşa'da fırtına zarar verdi

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Lefkoşa'da fırtına zarar verdi

Lefkoşa’da bugün şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç, park halindeki 4 araca hasar verdi.    

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 16.15’te, Lefkoşa'da, “Deniz Plaza” isimli iş yerinin araç park yerinde bulunan selvi ağacı, şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülüp, devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu park yerinde bulunan dört salon araç hasar gördü.

Olay esnasında herhangi bir yaralanma olmazken, devrilen ağaç Polis İtfaiye ve Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından kesildi.

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