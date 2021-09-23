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Baf'ta büyük yangın

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Baf'ta büyük yangın
Güney Kıbrıs’ta Baf’ın ormanlık bölgesinde öğle saatlerinde başlayan yangın halen kontrol altına alınamadı.
Üç ayrı bölgede yaşanan yangına itfaiye ekipleri ile hava ekipleri müdahale ediyor.
Baf’a bağlı Simou, Akourdalia ve Yolou köylerinde devam etmekte olan yangınlara kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığı vildirilmekte.
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