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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Başhekimi'nin testi pozitif

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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Başhekimi'nin testi pozitif
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan’ın test sonucu pozitif.
Özyılkan 4 gündür temaslı olarak izole edilmişti. Bugün ateşinin yükselmesi üzerine akşamüstü hasteneye gelmişti. Sonuç az önce çıktı; pozitif
Temaslısı hastane çalışanı, hastane çalışanının bulaş olduğu kişi ise hastane dışından.
Hastane içinde Covid merkezi kaynaklı bir bulaş yok.
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