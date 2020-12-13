Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Başhekimi'nin testi pozitif

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan’ın test sonucu pozitif.
Özyılkan 4 gündür temaslı olarak izole edilmişti. Bugün ateşinin yükselmesi üzerine akşamüstü hasteneye gelmişti. Sonuç az önce çıktı; pozitif
Temaslısı hastane çalışanı, hastane çalışanının bulaş olduğu kişi ise hastane dışından.
Hastane içinde Covid merkezi kaynaklı bir bulaş yok.
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