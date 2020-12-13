Alanya, Beşiktaş'a ''dur'' dedi

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bakasetas'ın golleriyle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş'ın 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, attığı 2 golle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 26. (Penaltı) ve 79. dakikalarda Bakasetas'tan geldi. Beşiktaş'ın maçtaki tek golünü 90. dakikada Aboubakar penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Alanyaspor'daBabacar kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligde 2 hafta sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor 26 puanla liderliğini sürdürdü. Ligin son 3 haftasında MedipolBaşakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Beşiktaş bu mağlubiyetle 19 puanda kaldı.

