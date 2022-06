Lefke’de keyifli hafta sonu

Lefke Ceviz Festivali, bölgeyi canlandırdı





Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı taşıyan Lefke’de her yıl Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ceviz Festivali dün de devam etti.

Lefke ve adanın her yerinden üretim yapan küçük üreticilerin ürünlerini tanıtma imkânı bulduğu Lefke Ceviz Festivali’nin dünkü programında kültür gezisi, yarışmalar, yerli gruplarının müzik dinletileri yer aldı.

Festival ziyaretçileri, festivalin dünkü programı kapsamında saat 14.30’da rehber eşliğinde düzenlenen “Adım Adım Lefke Turu” ile Lefke’nin tarihi sokaklarında Lefke’yi keşfetme imkânı buldu. Ziyaretçiler, aynı zamanda yerli üreticiler tarafından hazırlanıp satışa sunulan macunlar, likörler, reçeller ve el işlerinin satışının yapıldığı stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Geçen aylarda hayatını kaybeden ülkenin gastronomi kültürüne emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkenin gerekse bölgenin tanıtılmasına katkı koyan Kıbrıslı Türk şef Zihni Türksel anısına dün saat 16.00’da “Ceviz Macunu” yarışması düzenlendi.

Festivalin dünkü programı kapsamında yerli grupların müzik dinletileri de yer aldı.

TÖRE’DEN CEVİZ FESTİVALİ VE GÜZLEYURT AÇIK PAZARA ZİYARET

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefke’de 12.si düzenlenen Ceviz Festivali’ni ziyaret etti. Başkan Töre, bu kapsamda festival çerçevesinde düzenlenen etkinlikleri izlerken standları da ziyaret etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Töre, alışveriş de yaptı. Lefke’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzide yerlerinden biri olduğuna değinen Töre, festivalin 12.kez gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Töre, ayrıca bölgelerin kendine has ürün ve kültürlerinin ön plana çıkarılmasının önemine değindi. Pandemi dönemi sonrası ertelenen bir çok aktivitenin bugünlerde gerçekleşiyor olmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Başkan Töre, bu tür etkinliklerin son dönemde yaşanan bir çok sıkıntıya rağmen halk için büyük bir moral ve motivasyon olduğunu ifade etti.