banner762
banner815
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
12 0
Prolig'de finalin adı belli oldu
Prolig'de finalin adı belli oldu
20 0
 
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
38 0
Mercedes-Benz GLC yenilendi
Mercedes-Benz GLC yenilendi
27 0
100 yaşında ehliyetini yeniledi
100 yaşında ehliyetini yeniledi
45 0
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
28 0
Tatil planları yapılıyor ama…
Tatil planları yapılıyor ama…
47 0
banner797
banner854

“Hem memleketinize, hem de insanlığa katkı koyabileceksiniz”

banner476

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin sponsorluğunda İskele Evkaf Türk Maarif Koleji bünyesinde gerçekleştirilen geri dönüşüm yarışması gerçekleştirildi. Vakıflar Genel Müdürü Prof. Benter, gençlere nasihat verdi

banner825
“Hem memleketinize, hem de insanlığa katkı koyabileceksiniz”

 
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji bünyesinde gerçekleştirilen geri dönüşüm yarışması, öğrencilerin birbirinden güzel projesiyle renkli görüntülerin oluşmasına vesile oldu.
2022 yılını ilim yılı olarak belirleyen Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada çok sayıda geri dönüşüm çalışmasına imza atılırken, öğrencilere de ödüller verildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan proje sorumlularından fizik öğretmeni Resmigül Yakar, çevre kirliliği günümüzün en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu proje yarışması kapsamında çocuklarımızdan evlerinde, çevrelerinde en çok tükettikleri atıkları toplayarak aslında geri değil, ileri dönüşüme çevirmelerini istedik.  Ortaya da inanılmaz projeler çıktı, ifadelerini kullandı.
Okul müdürü Dr. Betül Yıkıcı, “Ortaya çok ilginç şeyler çıktı. Hatta çocukların teorik bilgiyle pratik bilgiyi birleştirebildiklerini, bizim bile bakamadığımız çeşitli alanlara çok rahat yönlendiklerini gördük”, diyerek geleceğe dair güzel temennilerini belirtti.
Projeye sponsor olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise “Ben de sizler gibi Türk Maarif Koleji mezunuyum. Bu şartlardan çıkarak Amerika'nın en iyi hastanesinde çalıştım. Siz çok daha güzel işler başarabileceksiniz. Çok daha müthiş buluşlar yapabileceksiniz. Hem memleketinize, hem de insanlığa katkılar koyabileceksiniz” şeklinde konuştu. Gençlerle sohbet eden Benter, “Bu okuldan mezun olup da ileride her alanda güzel işler yapan insanlar olacağını göreceğiz”, ifadeleriyle tüm öğrencilere başarılar diledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.