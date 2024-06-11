Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği: “Gemikonağı’nda açık foseptik çukuru tehlike yaratıyor”

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Gemikonağı'nda Selvili Yol civarında bulunan açık foseptik çukurunun halk için tehlike oluşturduğunu kaydetti.
Dayıoğlu, şikâyet üzerine gidip tespit ettikleri çukur için yetkililerden yardım istedi. Dayıoğlu, sinek ve kokuya neden olan durum nedeniyle vatandaşın pencerelerini açamadığını dile getirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.