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HASDER Çocuk Şenliği yapıldı

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HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
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Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Çocuk Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çocuk Şenliği’nin on dokuzuncusu Küçük Kaymaklı’daki çalışma merkezinde yapıldı.
HASDER’den yapılan açıklamaya göre, genç yaşta hayata gözlerini yuman HASDER üyesi, eğitmeni ve yöneticisi İlker Özova ile Özkan Gürler anısına yapılan şenliğin HASDER Çocuk Korosu sahne alarak, Kıbrıs şarkıları seslendirdi. Gecede, Çocuk Kulübü’ne devam eden farklı yaş gruplarındaki çocukların oluşturduğu Papatyalar, Yaseminler, Feslikanlar ve Yıldızlar isimli halk dansları gruplarının sahne performansları yer aldı. Misafir çocuk ekipleri Yakındoğu Spor Kulesi Dans ve Jimnastik Okulu ile Cranberries Dans Okulu dansçıları da gecede sahne aldı.
Çocuk Kulübü’ne devam eden çocukların annelerinin oluşturduğu “Anneler Ekibi” ise gecede Kıbrıs halk oyunlarını sahneledi. Gecenin sonunda ise tüm çocuklar ve eğitmenlerin katılımıyla “Savaşlara Hayır” sahnelenerek, dünyada ve Gazze’de öldürülen çocuklara dikkat çekildi.
 
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