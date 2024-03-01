Lefke açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem…

Meteoroloji Dairesine bağlı Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 148 km uzaklıkta, bugün saat 08.48'de, çok hafif şiddette aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.6 olan bir deprem kaydedildi.





Dairenin ilk değerlendirmeleri sonucunda, depremin merkez üssünün 35.49 kuzey ve 31.28 doğu koordinatlarında, yaklaşık 38 kilometre derinliğinde Kıbrıs’ın kuzeybatısında - denizde olduğu saptandı.

