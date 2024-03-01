Fırın ve Unlu Mamuller Derneği (FUMDER) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda başkanlığa tek aday olan Ömer Çıralı seçildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Şubat Salı günü Kıbrıs Türk Sanayi Odasında yapılan Genel Kurulda sektörün sorunları tartışıldı ve çözüm önerileri ortaya kondu.

Genel kurul toplantısında Başkan Vekilliği görevine Fatih Karayel, Sekreterliğe Bayram Ezdaş ve Saymanlığa ise Dinçer Şerbetçioğlu seçildi.

