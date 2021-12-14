Lapta'da çalışanlar iş bıraktı

Dört aydır maaş alamayan Lapta Belediyesi çalışanları dün iş bırakma eylemine gitti. Süresiz grev ise kapıda

Lapta Belediyesi, son bir yıldır çalışanın maaşını ödemekte sıkıntı yaşıyor. Belediye çalışanları dört aydır maaş alamıyor.Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un Ulusal Birlik Partisi’ne geçmesi de işe yaramadı. Maddi sorunların aşılması için kaynak yaratılamadı ve belediyede maaş sorunu çözülemedi.Lapta Belediyesi çalışanları, 4 aydır maaş alamadığı gerekçesiyle dün iş bırakma eylemine gitti.Belediye Emekçileri Sendikası (BES) öncülüğünde düzenlenen eylemde, Lapta Belediyesi çalışanları “Geçinemiyoruz” diye isyan etti.20 Aralık tarihine dek maaşların ödenmemesi durumunda eylemin şiddetini arttıracaklarını ifade eden BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lapta Belediyesi’nde süresiz grev dahil her türlü eyleme gidileceğini açıkladı.Yalınkaya, halen ödenmeyen Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı maaşlarının çalışanlara nasıl ödeneceğine dair bir ödeme planı hazırlanmasını talep ettiklerini ancak bu yönde bir ödeme planı sunulmadığını belirtti. Yalınkaya, 4 aylık maaş geriliğinin yanı sıra atamalar ve geçici işçilerin yasaya aykırı bir şekilde alınması ve maaşlarının ödenmesi noktasında tepki gösterdiklerini kaydederek, “tüm uyarılarımıza rağmen Lapta Belediyesi tarafından somut bir adım atılmadı” dedi.Belediyeyi yaklaşık 24 milyon TL borçla devraldığını söyleyen Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise, maaşların ödenememesindeki nedeni pandemiye, geçmişten kalan borçlara ve devlet katkı payının hayat pahalılığı oranında artırılmamasına bağlarken, çalışanlar ise gereksiz harcama ve ihtiyaç dışı personel alımı yapıldığını ifade ediyor.Çalışanlar ayrıca maaş alamadıkları için izinlerini kullanarak başka işlerde çalışmak zorunda olduklarını fakat buna dahi izin verilmeyerek izinleri varken ödeneksiz izne çıkmaya zorlandıklarını iddia ediyor.