Altın Patiler Derneği mama fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek isyan etti.
Altın Patiler Derneği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, marketlerde mama fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekildi.
Derneğin açıklaması şu şekilde:
“Sadece bir ıslak mama ..
Geldiği fiyat kabul edilir gibi değil!
Dövizle vergi ile alakası yok bunun bu resmen abartı!
İşletmeler denetlenmiyor mu?
Bazı yerde 15.99 olan mama bazı yerde 25 TL bazı yerde 41.99 bu nasıl oluyor?!
Alamayalım mı? Aç mı kalsınlar? Zaten imkanlar dahilinde bile yetemiyorken hiç mi yetemeyelim?!
Köpek mamamız azaldı! Kedi mamamız bitti tükendi artan fiyatlar mama bağışlarımızı da etkiledi! Peki biz ne yapalım? Bu çocuklara nasıl bakalım nasıl yetelim?
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