Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’ne 1 ton hayvan maması bağışlandı

Belediyeden verilen bilgiye göre, bağışın ilk kısmı olan 250 kiloluk parti, Firması Direktörü Buray Büsküvütçü tarafından Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’ne teslim edildi.
Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Royal Dog Firması'na teşekkürlerini ileterek, sokak hayvanlarının beslenmesine yapılan katkının önemli olduğunu ifade etti.
Royal Dog Firmasının geçen hafta, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Girne Belediyesi’ne de köpek maması bağışladığı anımsatıldı.
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