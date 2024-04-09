Lapta-Alsancak bölgesinde hasar büyük

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, sabah saatlerinden beri süren yağış nedeniyle Geçitköy Deresi’nin taştığını, birçok ev ve iş yerini su bastığını, istinaf duvarlarının yıkıldığını, 3-4 aracın da suya gömüldüğünü açıkladı.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Ataser, en çok hasarın Lapta-Alsancak bölgesinde yaşandığını aktardı.
Sivil Savunma ve belediye ekiplerinin bölgede olduğunu belirten Fırat Ataser, bayram arifesinde böyle bir felaket yaşanmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.
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