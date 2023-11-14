Laçin’in cenazesine TC Büyükelçiliği sahip çıktı

KKTC'de vefat eden ve ülkede bir yakını bulunmayan Burak Laçin, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yetkilileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Tatlısu’da ikamet eden ve bir hafta önce Alevkayası’nda ormanlık arazide araç içinde ölü bulunan 46 yaşındaki Burak Laçin’in cenazesine KKTC’de hiçbir yakını olmaması nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçiliği sahip çıktı.Burak Laçin, konsolosluk görevlilerinin katılımıyla Lefkoşa mezarlığında defnedildi.TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir” mesajı verdi.Metin Feyzioğlu’nun paylaşımı şöyle:“KKTC vefat eden ve burada bir yakını bulunmadığını öğrendiğimiz Burak Laçin'i, Büyükelçilik askeri ateşemiz Albay Doğu Aydın, İçişleri Müşavirimiz Jandarma Albay Orhan Sırma, koruma ekibimiz ve konsolosluk görevlilerimizin katılımıyla defnettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Büyük Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.”