banner913
banner932
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
18 0
Cezaevi nüfusu bini aştı
Cezaevi nüfusu bini aştı
18 0
 
Girona’nın peri masalı sürüyor
Girona’nın peri masalı sürüyor
15 0
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
44 0
Kaçak estetik baskını
Kaçak estetik baskını
34 0
Adana'da gol sesi yok
Adana'da gol sesi yok
14 0
Birbirlerini üzmediler
Birbirlerini üzmediler
24 0
banner964
banner985

Laçin’in cenazesine TC Büyükelçiliği sahip çıktı

banner476

KKTC'de vefat eden ve ülkede bir yakını bulunmayan Burak Laçin, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yetkilileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

banner974
Laçin’in cenazesine TC Büyükelçiliği sahip çıktı
banner971
Tatlısu’da ikamet eden ve bir hafta önce Alevkayası’nda ormanlık arazide araç içinde ölü bulunan 46 yaşındaki Burak Laçin’in cenazesine KKTC’de hiçbir yakını olmaması nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçiliği sahip çıktı.
Burak Laçin, konsolosluk görevlilerinin katılımıyla Lefkoşa mezarlığında defnedildi.
TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir” mesajı verdi.
Metin Feyzioğlu’nun paylaşımı şöyle:
“KKTC vefat eden ve burada bir yakını bulunmadığını öğrendiğimiz Burak Laçin'i, Büyükelçilik askeri ateşemiz Albay Doğu Aydın, İçişleri Müşavirimiz Jandarma Albay Orhan Sırma, koruma ekibimiz ve konsolosluk görevlilerimizin katılımıyla defnettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Büyük Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.”
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.