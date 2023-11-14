Cezaevi nüfusu bini aştı

Kapasitesi 760 tutuklu ve mahkûma göre inşa edilen ancak nüfusu 1006’ya yükselen yeni cezaevine mahkûmlar sığamaz duruma geldi

Yeni Merkezi Cezaevi, yüzlerce mahkûm ve tutukluya daha uygar şartlarda barındırmayı amaçlayarak hizmete açıldı fakat ülkede artan suç oranı nedeniyle kapasite yine yetersiz kaldı. Merkezi Cezaevi’nde mahkûm ve tutuklu sayısı bini geçti. 1982 yılında 175 kişiye göre inşa edilen eski cezaevi de hala suçluları barındırmaya devam ediyor. ‘Mülteci’ ve ‘Sınır ihlali’ suçlarından mahkûm ve tutuklunun bulunduğu eski cezaevi, aynı şekilde hizmete açık tutuluyor. Kapasitesinin çok üstüne çıkan yeni cezaevi ise suçlu sayısını kaldıramayacak duruma geldi. 2009 yılından bu yana uygulanan Şartlı Tahliye Tüzüğü, cezaevinin sadece yükünü azaltırken, tahliye olan mahkûmun yeri hemen doluyor.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YABANCI

Uyruklara bakıldığı zaman, Merkezi Cezaevi’ndeki yabancı uyruklu öğrenci sayısının artışta olduğu öğrenildi. Derslere katılmadığı halde yabancı uyruklu kişilere öğrenci kaydı yaparak, ülkemizde yasal statü kazandırmaya çalışan birçok sözde eğitim kurumu bulunuyor. Cezaevinde, Para Kambiyo Yasası’na aykırı suçlardaki artış nedeniyle, yabancı uyruklu mahkûm ve tutuklu sayısındaki artışta dikkatlerden kaçmazken, mahkemeler her kararında devletin denetim yetkisine vurgu yapıyor.

Bakanlar Kurulu kararı ile kısa bir süre önce Şartlı Tahliye tüzüğünde birtakım düzenlemeler yapıldı. Resmî Gazete’de yer alan karara göre, tüzüğün dördüncü maddesindeki iki fıkra değiştirildi. Bir diğer değişiklik ise ‘Taammüden Katil veya Adam Öldürme’ suçu ve ‘Taammüden Katil’ veya ‘Adam Öldürmeye Teşebbüs’ suçu işleyip mahkûm olan hükümlüleri kapsıyor. Güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre 90 gün sürecek Şartlı Tahliye Kurulu’na 8 Kasım tarihine kadar 72 mahkûm başvurdu.

Öte yandan Merkezi Cezaevi’nde örgütlü KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eski ve yeni cezaevinde 916’sı erkek, 90’ı kadın olmak üzere toplam bin altı mahkûm ve tutuklunun bulunduğunu açıkladı. Gardiyan sayısının 300 olduğuna vurgu yapan Bengihan, bu sayının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, iki cezaevinde görev yapan gardiyanların yanı sıra, hastanede görev yapan gardiyanlar olduğunu da hatırlattı. Bengihan, bir an önce cezaevindeki tüm eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

ŞARTLIDAN YAKLAŞIK 180 KİŞİ YARARLANACAK

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Şartlı Tahliye Tüzüğünün 30 Ekim’de bittiğini ve birkaç değişiklikle 2 Kasım tarihinde yeniden başlayarak 90 gün daha uzatıldığını söyledi. Şartlı Tahliye ’den yaklaşık 180 kişinin faydalanmasının beklenildiğini kaydeden Bengihan, kurulun toplanması ile başvuruların değerlendirileceğini kaydetti.

CEZAEVİNDE 1006 TUTUKLU VE MAHKUM PROFİLİ:

Üçüncü ülke vatandaşı: 610

KKTC vatandaşı: 186

TC vatandaşı: 202

Çift uyruklu: 102

YAŞ ORTALAMASI GİDEREK DÜŞTÜ:

Merkezi Cezaevinde mahkûm ve tutukluların yaş aralığı dikkat çekti. Yeni cezaevinde ayrı yerde tutulacağı söylenen çocuk yaştaki mahkûmlar için ayrı bölüm yine açılamadı.

ERKEK MAHKUM VE TUTUKLU

16-21 yaş: 97 kişi

22-25 yaş: 198 kişi

25-50 yaş: 547 kişi

50 yaş ve üzeri: 74 kişi

KADIN MAHKÛM VE TUTUKLU

16-21 yaş: 14 kişi

22-25 yaş: 20 kişi

26-50 yaş: 53

50 yaş ve üzeri 3 kişi

