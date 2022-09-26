Kuzey Sahil Yolunda sondaj çalışmaları yapılacak

Kuzey sahil yolunun Tatlısu-Kaplıca ile Kaplıca-Balalan arasındaki güzergahının bazı kesimlerinde, sondaj (yol zemininde araştırma) çalışmaları yapılacak.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar 28 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında 5 gün sürecek.

Bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi istendi.

