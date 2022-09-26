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Kuzey Sahil Yolunda sondaj çalışmaları yapılacak

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Kuzey Sahil Yolunda sondaj çalışmaları yapılacak
Kuzey sahil yolunun Tatlısu-Kaplıca ile Kaplıca-Balalan arasındaki güzergahının bazı kesimlerinde, sondaj (yol zemininde araştırma) çalışmaları yapılacak.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar 28 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında 5 gün sürecek.
Bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi istendi.
 
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