Kuzey Sahil Yolunda sondaj çalışmaları yapılacak

Kuzey sahil yolunun Tatlısu-Kaplıca ile Kaplıca-Balalan arasındaki güzergahının bazı kesimlerinde, sondaj (yol zemininde araştırma) çalışmaları yapılacak.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar 28 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında 5 gün sürecek.
Bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi istendi.
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