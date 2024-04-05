Kuzey Kıbrıs Turkcell’den ‘otizm farkındalığı’ için özel dergi!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel olarak online bir dergi hazırlayarak yayınladı. Dergi, otizm spektrum bozukluğuyla ilgili bilgi sahibi olunmasını ve farkındalığı artırmayı hedefliyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, otizm spektrum bozukluğuyla ilgili alanında uzman kişiler, akademisyenler ve ailelerin yer aldığı dernek tarafından aktarılan bilgiler ışığında hazırladığı bir dergi yayınladı. Dergide başlıca, otizm spektrum bozukluğunun ne olduğu, nasıl anlaşıldığı, eğitim süreci ve neler yapılması gerektiği ele alınıyor. Otizmli bireyler ve ailelerinin yaşadığı süreçleri ve zorlukları anlamak, otizmle ilgili bilgi edinmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan dergi online olarak yayınlandı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, Uzm. Özel Eğitim Öğretmeni ve Engelli Birey Yüzme Öğretmeni Neriman Cankurt, Uzm. Dyt. Selen Teksoy Tamel, Uzm. Özel Eğitim Öğretmeni İzlem Akdeniz ve Umut Otizm Derneği Asbaşkanı Gamze Özerdem gibi önemli isimler dergiye yazıları ile katkıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilecek dergiyle, toplumda otizm farkındalığını artırmanın yanı sıra otizmli bireylere ve ailelerine uzman kişilerin tavsiyeleri ile destek olmak da amaçlanıyor.

Dergide yazısıyla yer alan uzmanlar aşağıdaki konulara değindiler:

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu, otizmin belirtileri ve yaşa göre nasıl değiştiği hakkında bilgi veriyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, otizmde ekranın rolünü ele alıp bu konuda önemli bilgiler paylaşıyor.

Uzm. Özel Eğitim Öğretmeni ve Engelli Birey Yüzme Öğretmeni Neriman Cankurt, otizmli bireylerin sporla ilişkisini ve önemini aktarıyor.

Uzm. Özel Eğitim Öğretmeni İzlem Akdeniz, erken tanının önemini vurguluyor ve ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Uzm. Diyetisyen Selen Teksoy Tamel, otizm spektrumunda beslenmenin önemini ve günlük yaşamı kolaylaştıran ipuçlarını paylaşıyor.

Umut Otizm Derneği Asbaşkanı Gamze Özerdem, otizmle ilgili derneğin çalışmalarını ve bu konuda farkındalık oluşturan bilgilerle okuyuculara değerli aktarımlarda bulunuyor.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü özel yayınına kktcll.co/otizmfarkindalik linki üzerinden erişilebiliyor.

