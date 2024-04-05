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Yağmurlu hava geliyor

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Yağmurlu hava geliyor
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Meteoroloji Dairesi 6-12 Nisan arası alçak basınçla serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle yarın hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu sabah saatleri yer yer sisli, Pazar parçalı çok bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.
Pazartesi ve Salı hava parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı az bulutlu, Perşembe bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Cuma çok bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 24 - 27,  Salı günü ise 20 – 23 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, periyodun ilk günü Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde Kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
 
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