Kuzey Kıbrıs İŞAD II. Altın Caretta Ödülleri sahiplerini buluyor

Altın Caretta Ödül Komitesi tarafından Kuzey Kıbrıs’a kattığı değer ve başarısından dolayı merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına ‘Kuzey Kıbrıs Başarı ve Onur Ödülü’ verilecek



Kuzey Kıbrıs İŞAD ve Saygın Medya işbirliği ile bu yıl ikincisi yapılacak olan Kuzey Kıbrıs İŞAD II.Altın Caretta Ödülleri 18 Ocak 2022 Salı akşamı sahiplerini buluyor.

Türkiye’den ve ülkemizden birbirinden değerli konukların katılımıyla Less Ambassadeurs Hotel’de gerçekleşecek olan ödül töreninde merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına ‘Kuzey Kıbrıs Başarı ve Onur Ödülü’ Dr. Fazıl Küçük Vakfına verilecek.

Altın Caretta Ödül Komitesi tarafından Kuzey Kıbrıs’a kattığı değer ve başarısından dolayı merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına ‘Kuzey Kıbrıs Başarı ve Onur Ödülü’ verilmesi uygun görüldüğü bildirildi.



