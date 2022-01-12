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Kuzey Kıbrıs İŞAD II. Altın Caretta Ödülleri sahiplerini buluyor

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Altın Caretta Ödül Komitesi tarafından Kuzey Kıbrıs’a kattığı değer ve başarısından dolayı merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına ‘Kuzey Kıbrıs Başarı ve Onur Ödülü’ verilecek

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Kuzey Kıbrıs İŞAD II. Altın Caretta Ödülleri sahiplerini buluyor

Kuzey Kıbrıs İŞAD ve Saygın Medya işbirliği ile bu yıl ikincisi yapılacak olan Kuzey Kıbrıs İŞAD II.Altın Caretta Ödülleri 18 Ocak 2022 Salı akşamı sahiplerini buluyor.
Türkiye’den  ve ülkemizden birbirinden değerli konukların katılımıyla Less Ambassadeurs Hotel’de gerçekleşecek olan ödül töreninde merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına ‘Kuzey Kıbrıs Başarı ve Onur Ödülü’ Dr. Fazıl Küçük Vakfına verilecek.
Altın Caretta Ödül Komitesi tarafından Kuzey Kıbrıs’a kattığı değer ve başarısından dolayı merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına ‘Kuzey Kıbrıs Başarı ve Onur Ödülü’ verilmesi uygun görüldüğü bildirildi.
 
 
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