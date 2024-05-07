Kuzey Kıbrıs, Arabian Travel Market Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor

Ataoğlu: “Bu yıl, pandemi öncesindeki rakamların üstüne çıkmayı hedefliyoruz”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde dün başlayan ve 9 Mayıs’ta sona erecek Arap pazarının en büyük ve en prestijli turizm fuarı Arabian Travel Market Turizm Fuarı’na katıldı.

Fuarı Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş ziyaret ederek, personel ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arabian Travel Market, son otuz yılda seyahat ve turizm endüstrisinin büyümesini sağlayan küresel bir etkinlik haline geldi. Seyahatin sınırları aştığı ve iş fırsatlarının beklediği bir dünyada, küresel seyahat ve turizm vizyonerlerinin birleştiği bir yerdir. Eğlencenin iş, MICE ve lüks seyahat ile kusursuz bir şekilde harmanlandığı ve küresel liderlerin geleceği hissetmeye başladığı bir platformdur.

Bu yıl 70 m2’lik alanla kurulan standı ziyaret eden misafirlere dağıtılmak üzere tanıtıcı yayınların yanı sıra, ülkeye özgü yiyecekler ve Kahve İkramı da yapılıyor.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dubai’de düzenlenen Arabian Travel Market Turizm Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelini uluslararası arenada tanıtmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Ataoğlu şöyle devam etti;

“Ülkemiz turizmi her geçen gün gelişiyor. Pandemi öncesinde yakaladığımız ivmenin bu yıl çok daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ülkemiz olarak, doğal güzelliklerimizi, kültürel mirasımızı ve konukseverliğimizi dünyaya daha geniş bir kitleye tanıtmak için Arabian Travel Market’in bu konuda bizlere güzel bir aracılık edeceğini düşünüyoruz.



Bu bağlamda, tanıtım ve pazarlama stratejileri ve işbirlikleri için böylesi platforumlarda Kuzey Kıbrıs olarak yerimizi almak ülkemiz turizmi açısından önemli bir konudur. Fuarda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve turizm paydaşlarımıza çalışmalarında başarılar diler, verimli bir fuar geçmesini temenni ederim.”

