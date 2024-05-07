banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Meyvecilikte yeni uygulamalarla ilgili eğitim

banner1020

banner974
Meyvecilikte yeni uygulamalarla ilgili eğitim
banner971
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda meyvecilikte yeni gelişen sulama, budama, terbiye sistemleri ve maviyemiş yetiştiriciliği ile ilgili eğitim düzenlenecek.
 
Tarım Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, “'Meyvecilikte Yenilikçi Sistemlerin Kullanılması ve Maviyemiş ile Aronya Bitkilerinin Yetiştirilme Olanakları'' eğitimi 9 Mayıs Perşembe Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı binasında yer alacak.
 
Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Burhanettin İmrak ve Dr. Songül Çömlekçioğlu'nun sunum yağacağı eğitim 10:.00'da başlayacak. Kayıt için telefon: 0392 228 8771.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.