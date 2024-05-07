Meyvecilikte yeni uygulamalarla ilgili eğitim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda meyvecilikte yeni gelişen sulama, budama, terbiye sistemleri ve maviyemiş yetiştiriciliği ile ilgili eğitim düzenlenecek.



Tarım Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, “'Meyvecilikte Yenilikçi Sistemlerin Kullanılması ve Maviyemiş ile Aronya Bitkilerinin Yetiştirilme Olanakları'' eğitimi 9 Mayıs Perşembe Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı binasında yer alacak.



Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Burhanettin İmrak ve Dr. Songül Çömlekçioğlu'nun sunum yağacağı eğitim 10:.00'da başlayacak. Kayıt için telefon: 0392 228 8771.

