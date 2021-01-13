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Kuzey, Güney’den daha ucuzmuş

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Marketler Birliği’nin araştırmasına göre Kuzey, Güney’den daha ucuz. Aynı ürünler Kuzey Kıbrıs'ta 280 TL’ye, Güney Kıbrıs’ta ise 56,22 Euro’ya denk gelen 513 TL’ye alınabiliyor

Kuzey, Güney’den daha ucuzmuş
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Marketler Birliği, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs ve Türkiye perakende piyasasında, et fiyatları hariç temel ihtiyaç maddeleri üzerinden yaptıkları piyasa araştırmasında en ucuz fiyatların Kuzey Kıbrıs'ta olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.
Marketler Birliği tarafından fiyat karşılaştırmalarıyla yapılan yazılı açıklamada, aynı gramajlarda ve aynı işlevsellikte seçilen temel ihtiyaç malzemeleri sepeti üzerinden yaptıkları piyasa araştırmasına göre, aynı ürünler Kuzey Kıbrıs'ta 280 Türk Lirası’na, Güney Kıbrıs’ta 56,22 Euro’ya denk gelen 513 Türk Lirası’na alınabildiği kaydedildi. Marketler Birliği, aynı ürünlerin Türkiye’de ise Kuzey Kıbrıs’tan yüzde 19 daha pahalı bir şekilde alınabileceğini savundu.
Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu, “Yapmış olduğumuz bu piyasa araştırması göstermiştir ki, bazı yetkililerin ‘Kuzey Kıbrıs'ta fahiş fiyatlar var’ söylemi temelsizdir ve içi boştur” diyerek, “Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan yoğun rekabetçi piyasa koşullarının yarattığı ortam yanında yerli üretim ve teşvikli ithalat ‘fahiş fiyat’ oluşmasını engellemektedir” ifadelerini kullandı.
 
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