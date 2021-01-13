8 yıllık çaba sonuç verdi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, emniyet kemeri simülatörünü ülkeye kazandırmak için 8 yıl uğraştı, bu proje, TİKA sayesinde hayat buldu

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin (TKÖD), araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak için ülkeye ilk kez kazandırdığı “Emniyet Kemeri Eğitim Simülatörü”, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı etkinlikle tanıtıldı.Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından derneğe hibe edilen simülatör, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Trafik Eğitim Parkı yanındaki araziye konuşlandırıldı.TKÖD Simülatör Eğitim Alanı’nda yer alan etkinlikte, çarpma ve devrilme mekanizması olmak üzere iki mekanizmadan oluşan simülatör aracılığıyla bir trafik kazası anında emniyet kemerinin kişiyi nasıl koruduğu canlandırıldı.Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, emniyet kemeri simülatörünü ülkeye kazandırmak için 8 yıl uğraştıklarına dikkat çekerek, simülatörün Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından alınarak, TKÖD’ye hibe edildiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TİKA’nın koordinatörüne teşekkürlerini sunarak, önemli olanın birikimlerin ve tecrübelerin paylaşılması, sürücülere, ehliyet sahiplerine, eğitmenlere katkı koyabilmek olduğunu ifade etti.Yolların düzenlenmesi, çevre yollarının açılması ve altyapıya yapılan yatırımlarla KKTC’deki standartların yükseldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kazaların mutlaka meydana geleceğini ancak sürücülere büyük görev düştüğünün altını çizdi.Emniyet kemerini takmanın sadece ön tarafta oturanların değil, arka koltuktakilerin de sorumluluğu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlere de örnek olmak görevi düşüyor. Ben de her arabaya bindiğimde, arkada otururken de emniyet kemeri takmak durumundayım. İstatistikler onu göstermektedir. Arabanın arkasında olana bir şey olmaz algısı var. Hâlbuki kazalarda, çarpışmadan ziyade savrulmadan dolayı ölümler oluyor. Emniyet kemerimizi takalım” ifadelerini kullandı.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de, trafiğin ülkenin kanayan yarası olduğunu belirterek, insanları bilinçlendirmek, eğitimi artırmak için güzel bir projenin tanıtımının yapıldığını kaydetti.Trafikte eğitimin önemine vurgu yapan Üstel, okuldan başlayarak, bu tip parklarda da uygulamalı eğitimle bilinçlenmek gerektiğini söyledi.