Mağusa’da belediyeye ait vidanjör, fosseptik boşalttığı sırada kuyu çöktü, vidanjör içine gömüldü.
Onbeş Kasım Bulvarı üzerinde Mağusa Belediyesi'ne ait mezbahada meydana gelen kazada, KU 425 plakalı vidanjörü kullanan şoför yaralandı. Yaralanan şoför, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.