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Kuyu çöktü, vidanjör içine gömüldü

Mağusa’da bir vidanjörün boşaltım yaptığı sırada kuyu çöktü, vidanjör içine gömüldü

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Kuyu çöktü, vidanjör içine gömüldü
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Mağusa’da belediyeye ait vidanjör, fosseptik boşalttığı sırada kuyu çöktü, vidanjör içine gömüldü. 
Onbeş Kasım Bulvarı üzerinde Mağusa Belediyesi'ne ait mezbahada meydana gelen kazada, KU 425 plakalı vidanjörü kullanan şoför yaralandı. Yaralanan şoför, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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