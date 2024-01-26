Yaşlılar soğuktan hasta olup, ölüyor

Kalkanlı Yaşam Evi’nde klimalar çalışmıyor, personel kendi imkanlarıyla satın aldığı battaniyelerle yaşlıları ısıtmaya çalışıyor. Yaşam evinin görevli doktorlarından Sevgi Öksüz, acı bir itirafta bulundu: “Dört hasta bronşit oldu, biri hayatını kaybetti”

Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki sorunlar bir türlü sona ermedi. Bakanlar Kurulu kararıyla yaklaşık 6 ay önce yönetimi Çalışma Bakanlığı’na devredilen Kalkanlı Yaşam Evi’yle ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, iklimlendirme koşulları uygun olmayan yaşam evinde kalan yaşlılar, soğuktan bronşit veya zatürre oluyor, ambulansla hastaneye kaldırılıyor, uzun süren tedavilere karşın yaşam mücadelesini kaybedenler oluyor. Kalkanlı Yaşam Evi’nde görevli Dr. Sevgi Öksüz, 56 kişinin kaldığı yaşam evinde dört hastanın bronşit olduğunu ve birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşam evi sakinlerinin kaldığı odalardan biri hariç, hiçbirinde klima olmadığına dikkat çeken Öksüz, bakıma muhtaç kişilere kendi ceplerinden “battaniye” aldıklarını vurguladı.

Öte yandan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ise “Kalkanlı Yaşam Evi’nde hemşire ve hasta bakıcılar olmasa orası çöker” dedi.

ÖKSÜZ: BİR ODA DIŞINDA KLİMA YOK

Kalkanlı Yaşam Evi’nde görevli Dr. Sevgi Öksüz, yaşam evinin temmuz ayında Çalışma Bakanlığı’na devredildiğini, ancak sorunların yine de çözülemediğini söyledi.

Öksüz, önceden otel olarak inşa edilen binanın Filiz Besim’in Sağlık Bakanı olduğu dönemde “borçlarının ödenerek” bakımevi olarak açıldığını belirtti. Kurumun açıldığı günden beridir herhangi bir yasası ve tüzüğünün olmadığına dikkat çeken Öksüz, yaşanan tüm sorunların esas kaynağının bu olduğunu kaydetti.

Öksüz, şu anda 5 hastanın kaldığı 5 kişilik oda dışında hiçbir odada ısınma ve soğutmayı sağlayacak klimanın olmadığını, yataklarda sadece 1’er tane “ince battaniye” bulunduğu için kendi ceplerinden hastalar için battaniye aldıklarını söyledi.

“DÖRT HASTA BRONŞİT OLDU, BİRİ HAYATINI KAYBETTİ”

Dört hastanın bronşit olduğunu ve hemen hastaneye sevk ettiklerini belirten Öksüz, “Bu hastalardan biri Lefkoşa’daki hastanede hayatını kaybetti. Daha önce de birini bu sebeple hastaneye göndermiştik ve o kişi de 1 ay hastanede yattıktan sonra hayatını kaybetmişti” diye konuştu.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde şu anda 56 kişinin olduğunu dile getiren Öksüz, 14 hasta bakıcı ve 5 hemşireyle bu kişilere yetişmeye çalıştıklarını ifade etti. “HASTALAR, ‘KRONİK HASTALIKLAR HASTANESİ’ KAPSAMINA ALINMALI”

Defalarca talep etmelerine rağmen hasta bakıcı sayısının artırılmadığını söyleyen Öksüz, bakıma muhtaç kişilerin Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren “kronik hastalıklar hastanesi” kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Öksüz, Kalkanlı Yaşam Evi’nde “ayakları kesik” veya şekeri ve tansiyonu olan bakıma muhtaç hastaların yanı sıra Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gönderilen psikiyatrik hastaların da bulunduğuna dikkat çekti.

Dr. Sevgi Öksüz, temmuz ayında bakımevinin Çalışma Bakanlığı’na devredilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine “orada çalışmayın çünkü orası artık bizim değil” dediğini, ancak bakımevinin doktorsuz ve hemşiresiz olamayacağını söyledi.

Birçok hastanın bakıma muhtaç olduğunu ve ilaçlarının düzenli bir şekilde verilmesi gerektiğine dikkat çeken Öksüz, şöyle konuştu:

“Bakımevinde 24 tane psikiyatri hastamız var ve bu hastalar ilaçlarını düzenli almalı… Tabii bu ilaçları hemşireler vermek zorunda… Bu kişilere gerektiği zaman iğne de yapılıyor. Şeker hastası veya tansiyon hastalarının da ilaçları zamanında verilmeli. Hemşire ve doktor olmadan bunlar yapılamaz. Ama Sağlık Bakanlığı ‘ben karışmıyorum, siz gönüllü olarak oradasınız’ diyor. Ne yapacağımıza şaşırdık… Sonuçta bakıma muhtaç olan bu insanları yalnız da bırakamayız.”

“YETKİ KARMAŞASI YAŞANIYOR”

Dr. Öksüz, Sağlık Bakanlığı’nın “orası bizim değil”, Çalışma Bakanlığı’nın ise “bina benim ama hastalar benim değil” dediğine dikkat çekerek “yetki karmaşası” yaşandığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın hastalarla ilgili yaşanan sıkıntılarda “Çalışma Bakanlığı’na söyleyin” dediğini, Çalışma Bakanlığı’nın ise “Sağlık Bakanlığı’na söyleyin” dediğini belirten Öksüz, sürekli olarak bu sorunla boğuştuklarını kaydetti. Öksüz, yetki sorununa karşı Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun yeni bir protokol imzalamak için harekete geçtiğini, ancak henüz anlaşma sağlanamadığını belirtti. “İlaç sıkıntısı da yaşanıyor”

Öksüz, yetki karmaşası sebebiyle “ilaç sıkıntısı” da yaşandığına dikkat çekti. Kalkanlı Yaşam Evi’yle ilgili bir an önce yasa veya tüzük hazırlanması gerektiğini dile getiren Öksüz, “Yasa ve tüzük olmadığı için kuruma sahip çıkan yok… Ancak tüzük yapılacaksa bunu kim yapacak onu da bilmiyoruz. Yani tüzüğü Sağlık Bakanlığı mı, Çalışma Bakanlığı mı yapacak? Kalkanlı Yaşam Evi’yle ilgili esas mesele bu… Burasının kime bağlı olduğu belli değil. Çok garip bir durum…” diye konuştu.

DERELİKÖYLÜ: 6 AYDIR KLİMA YOK

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, 6 aydır Kalkanlı Yaşam Evi’nde klima olmadığını söyledi. Dereliköylü, bakıma muhtaç kişilerin zor durumda olduğunu belirterek çalışanların kendi imkanlarıyla “battaniye” aldığını ifade etti. “Kalkanlı Yaşam Evi’nde hemşire ve hasta bakıcılar olmasa orası çöker” diyen Dereliköylü, ilaç ve hap eksikliği de yaşandığını söyledi. Dereliköylü, yetkilileri göreve davet etti.

