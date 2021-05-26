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Kutlu Adalı'ya sahip çıkılmalı

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Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer “Bir aydının öldürülmesine bile sahip çıkamazsan devletten bahsedemezsin, kargalar bile buna güler” dedi

Kutlu Adalı'ya sahip çıkılmalı
 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Sedat Peker'in Kutlu Adalı suikastına ilişkin açıklamalarının ülkede artık bir kırılma noktası olması gerektiğini kaydetti.
Bir aydının öldürülmesine bile sahip çıkamazsan devletten bahsedemezsin, kargalar bile buna güler” açıklamasında bulunan Gürcafer, “Bu durumun bir halk hareketine dönmesi lazım ve en başta halkın değerlerine sahip çıkması lazım. Ancak bu şekilde siyaset halkı takip eder” dedi.
 “ Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü günden beridir sorumlu bir vatandaş olarak hem aklımda hem kalbimde aynı duyguları hissediyorum” diyen Gürcafer, şunları söyledi:
“Bence her Kıbrıslı Türk de aynı duyguları hissetmeli. Bu hepimizin duyarlı olması gerektiği bir konudur. Bir aydınımız ve gazetecimiz bize doğruları anlatmak için cesurca adım attı, birilerinin hırsızlığını deşifre etti ve bu nedenle ‘vatan hainliği’ safsatası ile öldürüldü. Şimdi yine karanlık dünyanın başka bir bireyi bu yaşananları itiraf etti. Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı’nın çektiği acıları ve yaşadığı süreci takip ettiğini söyledi. ‘Bizi buraya gönderdiler öldürelim diye ama biz yapmadık’ diyor. Bundan daha açık bir şey yoktur. Tüm siyasiler, sağcısı, solcusu, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yani tüm kesimlerin Kutlu Adalı’ya sahip çıkması lazım.”
Kutlu Adalı’nın toplum için canını verdiğini unutmamak gerektiğini ifade eden Cafer Gürcafer, “Bir haber yaptığında zengin olmayacaktı, topluma gerçekleri anlatıp aydınlatacaktı. Bir merminin idam cezası olduğu dönemlerde mücadele vermişti. Böyle kişilerin vatanseverliğini ispatlamaya gerek yoktur. Esas amacı yağmalama ve çalma olanlar bir gazeteciyi katletti. Toplum olarak bunun mücadelesini vermezsek çıkıp egemenlikten de devletten de söz edemeyiz” şeklinde konuştu.
 
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