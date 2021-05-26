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KTAMS Başkanı Bengihan

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“Sorumlu makamlar derhal harekete geçmeli”

KTAMS Başkanı Bengihan
 
 
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kutlu Adalı cinayetinin failleri bulunup cezalandırılıncaya kadar insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi güçbirliği  içinde mücadeleye çağırdı.
Bengihan, “Demokrasiyi hazmedememiş karanlık güçlerin elini kolunu sallayarak  adamıza gelip aydınlarımızı, gazetecilerimizi katletmesini bir daha yaşamamak adına Kıbrıslı Türklerin demokratik kurumları ile kendi kendini yönetmesi,  uluslararası hukukun bir parçası olarak dünyada yerini alması için tüm demokrasi ve barış  güçlerinin işbirliğine ihtiyaç vardır” dedi.
Bengihan yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk basınının demokrat, cesur, araştırmacı gazetecisi Kutlu Adalı’nın evinin önünde hunharca katledilmesinin üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen katillerinin niçin bulunmadığının son yaşanan olaylarla açıkça ortaya çıktığını vurguladı.
Kıbrıs Türk demokrasisi üzerinde kara bir leke olarak kalan faili meçhul Kutlu Adalı cinayetinin bir an önce aydınlatılması, katillerin cezalandırılması için sorumlu makamların derhal harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Bengihan,  “Türkiye’de faaliyet gösteren bir organize suç örgütü liderinin, cinayeti azmettirenlerin TC devletinin o dönemdeki İçişleri Bakanı ve Özel Harekat  Dairesi Başkanı olduğunu ifşa etmesi aslında malumun ilanıdır” dedi.
 
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