Kuruma gitmeden maaş alıyorlar

Bakan Arıklı, “EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ve onun gibi kuruma gitmeden para alanların, maaşlarını ödeyebilmek için çalışıyoruz” dedi



Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı bir programda EL-SEN’in gerçekleştirdiği eylem hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Özkıraç ve onun gibi kuruma gitmeden gelir elde edenlerin maaşlarını ödeyebilmek için çalışıyoruz” dedi.

“Ey akıllı adamlar, kurumun acil ihtiyacı olan akaryakıtı temin edebilmek için 38 dolarlık ihaleyi iptal ederek, 34 dolardan ihale açıp kurumu 105 bin dolar kara geçirdik” İfadelerini kullanan Erhan Arıklı, “EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ve onun gibi kuruma gitmeden para alanların, maaşlarını ödeyebilmek için ve halka ucuz elektrik sağlayabilmek için çalışıyoruz. Kamuoyunun vicdanına havale ediyorum” şeklinde konuştu.

Erhan Arıklı, bulunduğu suç duyuruları hakkında da şöyle konuştu;

“UBP’den 600’e yakın kişi getirdiler. Bizim kurultayda oy kullandırıp geldikleri yere geri göndermek için. Bunların hepsini tespit ettik. Bu kişiler hakkında şikâyette bulundum. Ayrıca, Özkıraç hakkında da suç duyurusunda bulundum çünkü bakanlık ve bazı kurumların borcu bulunmamasına rağmen elektriğini kestiler. Benim savaşım devam edecek, tüm bu kişiler tespit edildi, yakalanıp ifadeleri alınacak.”

38 dolarlık ihale ile hem kurumun maddi zarara uğradığı hem de kötü akaryakıttan dolayı cihazlara zarar geldiğini aktaran Arıklı, “bunları tespit etmemizle birlikte herkeste gördü. Her şey şeffaf ve açıkça ortadadır” dedi.

Kurumun içinde bulundu bataklıktan düzlüğe çıkabilmesi için uğraştıklarını söyleyen Arıklı, “düşük fiyat verip akaryakıt ihalesini alıp, bunu da kuruma teslim etmeyerek ülkeyi karanlığa gömmeye çalıştıklarını sezdik ve müdahale ettik. Memleketi karanlığa gömme riskini alamazdık. 38 dolarda 34 dolara indirilerek kar edilmesini konuşmak yerine ‘28 dolardan ihale açmıştık, Arıklı ise 34 dolara çıkararak kurumu zarara soktu’ iddialarında bulunuyorlar. Hâlbuki bu bahsedilen 28 dolarlık ihale ülkenin yıllık akaryakıt ihtiyacının karşılığıdır. Toplu alırsanız fiyatta düşük çıkar… İkisinin fiyatları birbirinden farklıdır. At gözlüğü ile bakıyorlar” vurgusu yaptı.



