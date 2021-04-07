Kıbrıs Türk Halkı, liderine sahip çıktı

Türkiye’de sözde bir yazarın, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e yönelik çirkin söylemlerde bulunması, Kıbrıslı Türkleri ayağa kaldırdı. Halkımız bir kez daha liderini bağrına bastı, sözde yazarı lanetle kınadı





Cumhurbaşkanı Tatar, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e yönelik yapılan çirkin saldırıyı ve gereken yasal girişimlerin yapılacağını açıkladı ve “Dr. Küçük’e saldırmak kimsenin haddine değil” ifadelerini kullandı







Türkiye’de ‘sözde yazar’ Orhan Baylan adlı kişi, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinde Dr. Fazıl Küçük’e yer verilmemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verme adına yayınladığı videoda Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik çirkin saldırıda bulundu.

Dr Küçük’ün liderliği döneminde Türkiye’den atanan müftüye karşı çıkmasını ateistliğe bağlayan ve Dr. Fazıl Küçük’e yönelik “Ateistti, geberdi gitti. Kıbrıs Türk lideriymiş, bana ne lan liderinden, ha İngiliz, ha o neye yarar” diyecek kadar kendinden geçen Orhan Baylan, bu çirkinliğiyle Kıbrıslı Türkleri ayağa kaldırdı.

Lideri Dr. Küçük’e sahip çıkan Kıbrıslı Türkler, dün özellikle sosyal medya hesaplarından Orhan Baylan’ı kınadı, Dr. Küçük’le ilgili fotoğraflar ve yazılar paylaştı.

Orhan Baylan adlı kendini bilmez kişi, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili saldırıları ile de gündeme gelmiş ve Atatürk’ü, ‘sürekli fuhuş yapan’ biri olarak lanse eden paylaşımda bulunmuştu.

TATAR: “DR. KÜÇÜK’E SALDIRMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik çirkin ve seviyesiz saldırıları kınadı; gereken yasal girişimlerin yapılacağını ve konunun takipçisi olacağını belirtti.

“Dr. Küçük’e saldırmak kimsenin haddine değil” diyen Tatar, bu hakaretlerin Kıbrıs Türk halkına yapılmış hakaret niteliğinde olduğunu, buna seyirci kalmayacağını vurguladı.

Kıbrıs konusuyla ilgili Cenevre’de yapılacak gayri resmi toplantı öncesinde, egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devlete dayalı çözüm önerilerinin halk tarafından büyük destek gördüğünü kaydeden Tatar, diğer yandan halkın birlik ve bütünlüğünü parçalamaya ve kutuplaşma yaratmaya yönelik provokatif haberler ile algı operasyonlarının artığını gözlemlediklerini ifade etti.

Bunların, Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan arasındaki sarsılmaz bağları da hedef aldığını belirten Tatar, “Rum Yönetimi ile propaganda birimleri halkımızın ulusal değerlerini, ulusal liderlerini, Türk Mukavemet Teşkilatı’nı, Anavatan Türkiye’yi hedef alırken, beşinci kol faaliyetlerini yürütenler de aynı doğrultuda ve aynı hedeflere yönelik olarak harekete geçmiş durumdadır” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’e yönelik olarak çok çirkin ve seviyesiz saldırıların gündeme getirildiğini kaydeden Tatar, “Bu saldırıların hangi amaçla yapıldığını da çok iyi biliyoruz” dedi.

Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının, Rum’a köle olmaması, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma mücadelesine 1940'lı yıllardan itibaren önderlik eden, bu mücadeleye damgasını vuran ve çok büyük hizmetleri bulunan Dr. Fazıl Küçük son nefesine kadar mücadeleye devam etmiştir. Atatürk ilkelerinden ilham alan ve ‘Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez’ diyerek bir yaşam boyu mücadele eden Dr. Fazıl Küçük’e hakaret etmek kimsenin haddine değildir. Bazı kişiler tarafından yapılan bu hakaretler Kıbrıs Türk halkına yapılmış hakaret niteliğindedir. Buna seyirci kalacak değilim. Dr. Fazıl Küçük’e yönelik olarak yapılan bu çirkin ve seviyesiz saldırıları şiddetle kınar, gereken yasal girişimlerin yapılacağını ve konunun takipçisi olacağımı belirtirim.”

