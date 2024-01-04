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Kürşat’ın neden tutuklandığı araştırılıyor

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Kürşat’ın neden tutuklandığı araştırılıyor
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Rum yönetiminin, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin avukat eşi Akan Kürşat’ı, 2007’de Rum yönetimince çıkarılan Avrupa tutuklama emrine dayanarak tutuklayan İtalyan makamları ile sürekli temas halinde olduğu haber verildi.
Rum radyosuna göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Kürşat’la ilgili gelişmeleri takip etmek üzere İtalyan makamlarıyla sürekli temas halinde olduklarını açıkladı. Letimbiotis Kıbrıslı Türk avukatın yurtdışına Larnaka Havalimanı’ndan mı çıkış yaptığını, çıkışta hangi seyahat belgelerini ibraz ettiğini ve neden Larnaka yerine İtalya’da gözaltına alındığını da araştırdıklarını kaydetti.
 
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