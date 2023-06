Bugünün idari tatil verilmesiyle 6 güne çıkan bayram tatili başladı

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı yarın başlıyor. Arife olan bugünün idari tatil verilmesiyle bayram tatili 6 güne çıktı.

Bayram namazı saat yarın 06.09'da kılınacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü Cumhurbaşkanlığı'nda bayram tebriği kabul edecek. Saat 10.30’da başlayacak bayram tebriği halka açık olacak.

Gelenekleri yaşatan bazı vatandaşlar, arife olan bugün bayrama hazırlık için çörek ve geleneksel tatlılar yapıyor.

Bayram nedeniyle hayatta olmayanlar kabirleri ziyaret edilerek bir kez daha anılıyor, hatırlanıyor.

Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler önlemler aldı.





Din İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bayram nedeniyle KKTC'den 210 civarında kişi, hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunuyor.





-Bayramda hava sıcaklığı 35-38 derece

Bayramda hava genellikle açık az bulutlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.





-Polis Genel Müdürlüğü tedbirlerini aldı

Polis Genel Müdürlüğü, halkın Kurban Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram temennisinde bulundu. Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.





-"Trafik kurallarına uyun, alkollüyken araç kullanmayın"

Kurban Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek. Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollüyken araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü vatandaşlara şu çağrılarda bulundu:

“Alkollü olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse taksi hizmeti alınız. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız. Emniyet Kemeri Yasası’nda belirtildiği gibi; (1) Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır. (2) Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır. (3) Boyları 135-150cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takması zorunludur. (4) Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; 'Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak' olsun. Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla 'koruyucu kask' takmak zorunda olduklarını hatırlatırız."





-Ercan'da bayram yoğunluğu

Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı süresince özel uçaklar hariç, 471 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek. Ercan Havalimanı bayram tatilinin başladığı bugünden 2 Temmuz'a kadarki sürede 236 geliş ve 235 de giden uçağa ev sahipliği yapacak.







-LTB Bayram sürecinde de aralıksız şekilde hizmet verecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Kurban Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.





-Alo 185 Çözüm Hattı 24 saat devrede

LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla bayram tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Lefkoşalılar bayram tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Lefkoşalılar bayram süresi boyunca tüm taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecek.





-Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi iş yeri denetimlerine devam edecek

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini yapıyor. Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri genel hijyen açısından denetledi. Bayram tatili süresince de nöbetçi ekipler görev başında olacak.





-Temizlik Şubesi rutin şekilde evsel atıkları toplayacak

LTB Temizlik Şubesi tarafından yapılan çöp toplama hizmeti bayram süresince hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Temizlik Şubesi ekipleri ayrıca bayram sürecinde de tüm şehrin temiz olması için ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek.

LTB sınırları içerisinde yer alan tüm mezarlıkların temizliği de Temizlik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandı.





-Defin işlemleri

Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilecek.





-Açık Pazar 2 Temmuz’da kurulacak

Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, 2 Temmuz Pazar günü kurulacak.





-Belediye Pazarı 28 ile 29 Haziran'da kapalı olacak

Belediye Pazarı (Bandabuliya) bayramın birinci günü (28 Haziran) ile bayramın ikinci günü (29 Haziran) kapalı olacak. Belediye Pazarı bayramın üçüncü (30 Haziran) ve dördüncü gününde (1 Temmuz) açık olacak.





-LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabilir

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabilir, aranabilir, mesaj atılabilir. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı telefonlar 7/24 aranabilir.

-Kiosk cihazlarından 7/24 kontörlü su yüklenebilecek

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi,reklam borcu, meslek vergisi borcu,LTB kira borcu ve trafik cezaları da www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ve LTB online Mobil uygulamasından ödenebilecek.





-Gazimağusa’da Kurban Bayramı için alternatif mezbaha kuruldu

Gazimağusa Belediyesi, Kurban Bayramı süresince doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdürmeye devam edecek.

Kurban Bayramı’nda mevcut mezbahada oluşacak yoğunluğu önlemek amacı ile Gazimağusa Belediyesi Tır Parkı’nda alternatif mezbaha oluşturuldu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, alternatif mezbaha alanında bayram süresince hem kurbanlık hayvan kesimi yapılabilecek, hem de kesim yapacak vatandaşlar kesim yapacağı güne kadar hayvanını güvenlik eşliğinde muhafaza edebilecek.

Oluşturulan mezbaha alanında kesim ve temizlik işlemleri için belediye personeli vatandaşa yardımcı olacak.

Bölgede kurban kesimi için iki mezbaha alanının olacağından Kurban Bayramı’nda evlerde kurban kesimi yapılmaması için uyarıda bulunulurken, kurban atıklarının toplanması için ek hizmet verilmeyeceği kaydedildi.

Arife günü de hizmette olacak Gazimağusa Belediye Mezbahası Kurban kesimi için bayram boyunca açık olacak.

Gazimağusa Belediyesi, bayram süresince acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekipleri ile de sürekli göreve hazır olacak. Acil durumlarda 185 veya 0548 8166002 numaralı telefondan aranabilecek.

Gazimağusa Belediyesi mezarlıklarda, şehitlikler ve camilerde devam ettiği rutin çalışmalarına ek olarak bayramda yaşanacak yoğunluğa karşı temizlik konusunda ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak için de önlemlerini aldı.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği bayramın 1. günü ve diğer günlerde ana caddelerde devam edecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166032 numaralı telefon aranabilecek.

Cenaze ve defin hizmetleri için bayram günlerinde de 0548 8166051 numaralı hizmet telefonu yirmi dört saat aranabilecek.





- Girne Belediyesi Bayram için hazır

Girne Belediyesi bayram boyunca açık olacak ödeme noktaları ve hizmetler konusunda açıklama ve uyarılarda bulundu. Girne Belediyesi Kurumsal İletişim Amirliği’nden yapılan bilgilendirmeye göre bayram süresi boyunca vatandaşlar Baldöken Otoparkı (birinci gün hariç/vezne), Girne Belediyesi Terminal Ofisleri (KİOSK), Girne Belediyesi yeni Hizmet Binası (KİOSK) ve www.girnebelediyesi.com adresinden online ödeme ile işlemlerini yapabilecekler.





-Bayram süresince acil numaralar

Açıklamada bayram boyunca acil durumlarda ulaşılacak numaralara da yer verildi.

Buna göre vatandaşlar acil durumlarda; Bayındırlık & İmar bölümü için 0542 852 21 18 - 548 881 21 14 nolu, Temizlik İşleri için 0533 825 17 03 - 0533 841 38 39 nolu, Su İşleri için 0542 882 11 18 - 0542 882 21 18 - 0548 868 21 23 nolu, Kanalizasyon İşleri için 0533 870 20 17 - 0533 846 20 17 nolu, Cenaze & Defin İşleri için 0533 850 64 13 - 0533 840 52 20 nolu, Kent Güvenliği için 0533 826 25 47 - 0533 875 66 55 nolu ve Sağlık İşleri için ise 0533 850 54 65 - 0533 870 20 14 nolu numaralara ulaşabilecek.





-Kurban atıkları

Öte yandan Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince halk sağlığının ve çevrenin korunması adına uyulması gereken kurallar ve belediyenin sağlayacağı hizmetlere de yer verildi. Açıklamaya göre kurban atıklarının mutlak suretle büyük siyah çöp torbalarına koyarak, ağızlarını sıkıca kapatılması ve atıkların Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi'nde bulunan Girne Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonu'na teslim edilmesi istendi. Aracı olmayan bireylerin ise 0533 850 54 61 numaralı telefondan Girne Belediyesi yetkililerine ulaşılabileceği kaydedildi.

Kurban kesimlerinin halka açık alanlarda, ortak kullanım alanlarında veya insanların görebileceği alanlarda gerçekleştirilmemesi uyarısında bulunan Girne Belediyesi, atıkların su veya kanalizasyon kanallarına dökülmemesi, çöp konteynerlerine atılmaması ve atıklarının açık alanlarda bırakılmamasını istedi. Belediye, uyarıları dikkate almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını duyurdu ve toplum sağlığı için herkesi duyarlı olmaya davet etti.





-Lefke Belediyesi acil durum numaraları

Lefke Belediyesi bayram süresince acil durumlarda aranacak telefon numaralarını paylaştı.

Lefke Belediyesinin paylaştığı numaralar şöyle;

İdari işler ve Temizlik işleri Turgay Ufuk: 05338268347

Ustabaşı Murat Kadan: 05338262126

Su arıza Ahmet Timer : 0533 8350845

Sağlık İşleri Tarcan Bıkmaz: 0533 82683



-İskele Belediyesi kesintisiz hizmete devam edecek

İskele Belediyesi, bayram süresince temizlik, defin ve su işlerinde kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

İskele ve tüm köylerinde yaşayan vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ortamda kesmelerine olanak sağlaması için yenilenen haliyle İskele Belediye Mezbahası arife günü, bayramının birinci ve ikinci günü 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe ile Piknik alanında bulunan İskele Belediyesi Piknik Restoran ise bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Bayram Panayırı Lunaparkın da açılış saatleri olan 14.00-24.00 saatleri arasında gezilebilecek.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi de hem panayır yerinde devriye gezecek hem de bayram süresince on-call hizmet vermeye devam edecek. İskele Belediye Veznesi de vergi affının son günü 30 Haziran Cuma günü vatandaşların aftan yararlanabilmelerine olanak sağlamak için 09.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Öte yandan bayram süresince İskele Belediyesi’ne 0548 810 11 77 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek, vatandaşlar, sorun yaşanması durumunda 0542 880 20 90 numaralı telefondan Emrah Yıldız’a ulaşabilecek. Herhangi bir su kesintisi ya da arıza durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları ise şöyle;

Genel sorun: 0548 810 11 77

Ustabaşı/ Defin: 0548 810 11 05

Mezbaha: 0548 810 11 65

Su İşleri: 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29

Temizlik: 0542 880 20 90

Alo Zabıta: 0548 810 11 16

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

Orman Yangın: 177

Polis İmdat: 155

Acil Servis: 112

Yangın: 199

İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33

İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19





-Gönyeli-Alayköy, Kurban Bayramı'na hazır

Gönyeli Alayköy Belediyesi de Kurban Bayramı süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için birtakım tedbirler aldı.

Sıkıntı yaşayanların arayabileceği telefon numaraları şöyle;

İdari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 ve Haşere şikâyetleri için 0539 121 10 76.





-Amcaoğlu: “Tüm önlemler alındı”

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak bayram nedeniyle hizmetlerin aksamaması için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Amcaoğlu, belediye hizmetlerinin bayram döneminde de aksamayacağını ifade etti.

Amcaoğlu, "Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek adına personelimiz vatandaşın hizmetinde olacak” dedi.