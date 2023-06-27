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Maliye Bakanı Alişan Şan’dan Kurban Bayramı mesajı

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Maliye Bakanı Alişan Şan’dan Kurban Bayramı mesajı
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Maliye Bakanı Alişan Şan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
 
Bakan Şan'ın mesajı şöyle:
“Milli ve manevi duyguların iç içe yaşandığı, sevgi ve saygının pekişmesine vesile olan bayramların, birlik ve beraberliğimizi, hoşgörü ve dayanışma ruhumuzu, kardeşlik hukukumuzu güçlendiren bir fırsat olarak görüyoruz.
 
Bu duygu ve düşüncelerle; tüm halkımızı en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum.
Tüm vatandaşlarımızın, İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm halkımıza, aziz milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bayramımız kutlu olsun.”
 
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