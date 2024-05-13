43 yıllık meslek hayatını noktalayan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Sorunları çözülmemiş yargı güçlü olamaz” vurgusu yaptı. Şefik, “Bina ve personel sıkıntıları devam ediyor, 2018’den bu yana talep ettiğimiz araçları hala alamadık. İcra memurları icraya gidecek araç bulamıyor, eski arabalar için müthiş tamir paraları harcanıyor” ifadelerini kullandı “Kural tanımıyoruz. Trafik bizim ne kadar kural tanımaz olduğumuzun en büyük göstergesi... Tanıdığı vasıtasıyla her işi yaptırabileceğini, sorumluluklarından kaçabileceğini, hatta yaptığı yolsuzluğun örtbas edilebileceğini düşünen insanlarımız var hala...”

Yaş haddinden emekliye ayrılan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 43 yıllık çalışma hayatını noktalarken, sorunları çözülmemiş yargının güçlü olamayacağını vurguladı.

Bina ve personel sıkıntılarının devam ettiğini, 2018’den bu yana talep ettikleri arabaları hala alamadıklarını söyleyen Şefik, göreve yeni başlayan icra memurlarının icraya gidecek araç bulamadığını, eskilerin tamir için müthiş paralar harcandığını kaydetti.

“Yargıya kötü niyetle yaklaşıldığını düşünmüyorum ama öncelikler sıralamasında sorun var” diyen Şefik, yargının tüm olumsuz koşullara rağmen en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti.

1981’den bu yana hukuk sisteminin parçası olan, 9 yıldır da ülkenin ilk kadın Yüksek Mahkeme Başkanı olarak görev yapan Şefik, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği veda röportajında, “Emekli oluyorum ama hukukçu kimliğim devam edecek. 21 yaşından beri bu mesleğin içindeyim, kopma olanağım yok” diyerek çalışma fırsatı bulduğu meslektaşlarına ve mahkeme çalışanlarına teşekkür etti.

Yargıç olarak devam edilse belki de bu mesleğin daha uzun yıllar yapılabileceğini, yurt dışındaki yargıçların 70-80 yaşına kadar çalıştığını söyleyen Şefik, sadece hukukla değil idari görevlerle de ilgilenmenin insanı yorduğunu ifade etti.

“HER ŞEYİN BİR YAŞI VAR…”

Şefik, “Daha önce, ‘Emekli olunca ne yapacağım’ diye düşünürdüm. Şimdi yorgun ve dinlenmeye ihtiyacım olduğunu hissederim. Bir yaştan sonra eski temponuzda devam etmekte zorlanırsınız, eski temponuza ayak uydurmaya çalıştığınız için daha da yorulursunuz…Her şeyin bir yaşı var” dedi.

Önceki açıklamalarında olduğu gibi dava sayısının çok olduğunu, yargıç sayısının artırılması gerektiğini yineleyen Şefik, “Günlük dava listesi, bir kişinin görevini layığıyla yerine getirebileceği sayının çok üzerinde” diye konuştu.

“ÖZELİKLE CEZAEVİNDE UZUN SÜREDİR BEKLEYEN HÜKÜMSÜZ TUTUKLULARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER ALIYORUZ”

Şefik, henüz sonuçlanmayan ceza davaları, özelikle cezaevinde uzun süredir bekleyen hükümsüz tutuklularla ilgili şikayetler aldıklarını da kaydederek, “Duruşmalar uzayarak devam ediyor. Heyetin zaman verme olanağı yok. Hukuken hiçbir dayanak olmamasına rağmen bazı avukatlar ceza mahkemelerinin kararlarından sonra istinafa gitmekte ısrarlı olabiliyor” dedi.

Küçük ölçekli hukuk davalarını ve trafik ceza davalarını bilgisayar ortamında fiili dosya olmaksızın çözme hedefinde olduklarını belirten Şefik, bunun için tarayıcıları aldıklarını, veri deposunun da temin edildiğini ancak kurulum konusunda bazı teknik sorunlar yaşandığını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla 6 seçim yönettiğinin hatırlatılması üzerine Narin Ferdi Şefik, “Seçim yükümüzü artırır mı, evet ama seçimlerin yargının kontrolünde olması gerektiğini düşünürüm” diye konuştu.

“ BEN UMUDUMU HİÇBİR ZAMAN YİTİRMEM… GENÇ NESİLDEN BEKLENTİM YÜKSEK”

“Ben umudumu hiçbir zaman yitirmem. Gayret göstermek isteyenler olduğu müddetçe ilerleme sağlanır” diyen Şefik, genç nesilden beklentisinin yüksek olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Teknoloji bizim meslek sahibi olduğumuz dönemde bu kadar gelişmiş değildi. Biz de gelişmelere bir yere kadar hâkim olabildik. Şimdiki dönem farklı. ‘Bir haftaya hazır olur’ diye düşündüğüm rapor ertesi gün önüme geldi. Bu durum beni mutlu eder, gençleri takdir ederim. Genç nesil teknolojiyle çoğu işlemi süratlendirecek.”

Adliye Kurulu bünyesinde daha güçlü kadrolarla yargıdaki işlemlerin çok daha seri şekilde yapılabileceğini belirten Şefik, Adalet Bakanlığı’nın yargı bağımsızlığını tehlikeye atabileceği görüşünü de yineledi.

“TRAFİK BİZİM NE KADAR KURAL TANIMAZ OLDUĞUMUZUN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ”

Şefik, toplumdaki her soruna yargının merhem olamayacağını da ifade ederek, “Kural tanımıyoruz. Trafik bizim ne kadar kural tanımaz olduğumuzun en büyük göstergesidir. Tanıdığı vasıtasıyla her işi yaptırabileceğini, sorumluluklarından kaçabileceğini, hatta yaptığı yolsuzluğun örtbas edilebileceğini düşünen insanlarımız var hala” diye konuştu.

Son dönemde yürütülen diploma soruşturmasının sorulması üzerine Şefik, “Umarım geçersiz/sahte diploma konusu ile ilgili kişiler deşifre olurlar ve suç işlediğinizde, yanlış yaptığınızda kim olursanız olun bunun yanınıza kalmayacağı gerçeği bir kez daha anlaşılır. Bizim ülke koşullarında başarı gösterebileceğimiz alanlar sınırlıdır. Eğitim de bunların en önemlilerinden biridir. Bu alanı da kendi elimizle mahvedersek toplumla en büyük kötülüğü yapmış oluruz” dedi.

“ÜMİTSİZ OLDUĞUMUZ TAKDİRDE İŞİN UCU TAMAMEN KAÇAR”

Çocukları ve torunlarıyla bu ülkede yaşamaya devam edeceğini, insanın yaşadığı ülkenin en düzgün yer olmasını istediğini söyleyen Şefik, şöyle devam etti:

“Önem verdiğimiz hususlar değişti, birbirimize verdiğimiz değer azaldı. En önde gelen ve en fazla korunmasına özen gösterilen şey kişisel menfaat oldu. Yanlışların düzeltilmesine el birliğiyle yardımcı olmamız gerektiğini düşünürüm. Bazı eğitimler küçük yaşta alınmalı. Kurallara uymak, kavgadan değil uzlaşıdan yana ve saygılı olmak… Gördüğümüz eksiklikleri ve yanlışları çocuklara anlatarak yolumuza devam edersek onların toplumu değiştirebileceğine inanırım. Ümitsiz olduğumuz takdirde işin ucu tamamen kaçar…Düzgün insanlarla doğru neticeye varılabilir.”







