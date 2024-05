Narin Ferdi Şefik: "Ailemin etkisi ağır bastı, hukuku tercih ettim. Derse girdiğimde beyaz tahtada bizden önceki dersten kalma rakamları gördüğümde ‘Niçin hukuk seçtim ki’ dediğimi hatırlarım. Tereddüdüm kısa sürdü, mesleğimi çok sevdim"

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, üniversitede matematik okumak istediğini, sayılarla arasının çok iyi olduğunu söyledi.

Şefik, o dönem matematik okursa sadece öğretmen olabileceğini, sabırlı olmadığından kendinde bu kapasiteyi görmediğini ifade ederek, şunları ekledi:

“Matematik için Cambridge Girton College’e mi, hukuk için Londra Üniversitesi-King’s College’e mi gideyim ikileminde kaldım. Ailemizde ve çevremizde çok hukukçu vardı. Hukuk saygı gören bir meslekti ve o yıllarda ailenin tavsiyeleri gençler tarafından daha fazla kabul görürdü. Ailemin etkisi ağır bastı, hukuku tercih ettim. Derse girdiğimde beyaz tahtada bizden önceki dersten kalma rakamları gördüğümde ‘Niçin hukuk seçtim ki’ dediğimi hatırlarım. Tereddüdüm kısa sürdü, mesleğimi çok sevdim. Hiç de pişmanlık hissetmedim.”

YÜKSEK MAHKEME’DEKİ İSTİNAF DAVASI VE HEYECANI GEÇSİN DİYE VERİLEN POLO

1980’da Londra Üniversitesi-King’s College’den mezun olduğunu, 1981’de Gray’s Inn’den Barrister-at-Law payesini aldığını ve Kasım 1981’de Lefkoşa Barosu’na kaydolduğunu söyleyen Narin Ferdi Şefik, avukatlıkta 5 yılı doldurmadan kendisine Yüksek Mahkeme’deki istinaf davasına çıkma fırsatı verildiğini, bunun meslek açısından önemli ve heyecan verici olduğunu ifade etti.

Şefik, merhum yargıçlardan birinin ona heyecanı geçsin diye “polo” şeker verdiğini gülümseyerek anımsadı.

Her davada heyecan duyduğunu da söyleyen Şefik, “Bence bu hepimizde var. Her bir dava, duruşma, sınav gibidir ve eksiksiz hazırlanmanızı gerektirir. Mesleğimizin en büyük zorluğu da budur. Her davaya gireceğinizde sınava girecek gibi heyecanlanırsınız” dedi.