Cezaevine uyuşturucu sokan Kırdar’a iki yıl hapis

Hintkeneviri ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu almak ve cezaevine 6 adet uyuşturucu içerikli hap sokulmasına yardım etmek suçlarından yargılanan Mehmet Kırdar, iki yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hintkeneviri ve sentetik cannabinoid alma, ayrıca cezaevine 6 adet uyuşturucu içerikli hap sokulmasına yardım etmek suçlarından yargılanan Mehmet Kırdar hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Füsun Cemaller başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş'tan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, sanığın işlediği suçların yaygınlığına dikkat çekerek, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını tehdit eden unsurların başında geldiğini belirtti.

Başkan, sanığın 3 gram 900 miligram hintkeneviri, 7 gram 625 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu alıp tasarruf etmesi, cezaevine 6 adet MDMA içerikli hap sokulmasına yardım etmek suçlarından yargılanarak, mahkum edildiğini belirtti. Başkan Cemaller, sanık aleyhine ve lehine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra oy birliğiyle 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

