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Kum yüklü kamyon devrildi

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Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunda İnönü kavşağı yakınlarında kum yüklü kamyon devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

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Kum yüklü kamyon devrildi
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Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunda kum yüklü kamyon devrildi, bir kişi yaralandı.
Kaza dün saat 13:45 raddelerinde meydana geldi.
31 yaşındaki Ali Özçelik, yönetimindeki TUZ 865 plakalı kum yüklü kamyon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan kamyon araç sürücüsü Ali Özçelik, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
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