Beyarmudu’nda “Okuma Alışkanlığı, Çocuk Kitapları ve Masallar” paneli düzenlendi

Beyarmudu Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Türkçe Öğretmenliği Bölümü iş birliğinde “Okuma Alışkanlığı, Çocuk Kitapları ve Masallar” paneli düzenlendi.

Beyarmudu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ailelere, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen panel ardından Beyarmudu Belediyesine bağlı ilköğretim okullarındaki öğrenciler için “Masal Atölyesi” yapıldı.

Beyarmudu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen panelin oturum başkanlığını YDÜ öğretim üyesi Dr. Tülay Kaya Tekman yaptı.

-Uzmanlar konuşmacı olarak panelde yer aldı

Panelin konuşmacılarından Prof. Dr. Burak Gökbulut, “Çocuk Kitapları ve Nitelikleri” konusunda bilgiler aktararak, çocuk kitaplarının niteliklerinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Panele konuşmacı olarak katılan YDÜ Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yeniasır da, çocuklarda okuma kültürü oluşturulmasında ve geliştirilmesinde ailenin rolünün çok önemli olduğunu belirterek, yükseköğrenim görmüş ebeveynlerin okumaya daha fazla ilgi gösterdiklerini ifade etti.

YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur da, masalların çocuklara hayatın yazılı olmayan kurallarını, onları sıkmadan bir kurgunun, oyunun içinde eğlendirerek ve hissettirerek verdiğini kaydetti.

YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Dilan Kalaycı Alas ise, çocuk edebiyatı alanında yazılan romanlarda, yazarların temel hedeflerinden birinin de toplumun kültürel değerlerini çocuklara aktarmak olduğunu, ancak Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmaların sayısının sınırlı olduğunu söyledi.

-Atölyede şarkılar söylendi, kukla gösterisi ve tiyatro yapıldı

YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin görev aldığı masal atölyesinde ise çocuklarla birlikte masal şarkıları söylendi, masallar anlatıldı ve masallarla ilgili kukla gösterisi yapılarak, bir masal tiyatrosu canlandırıldı.

Panel ve Masal Atölyesi’nin ardından Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek tarafından eğitimcilere ve bölüm öğrencilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.