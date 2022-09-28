Külliyenin bedeli 2 milyar 497 milyon TL

Külliyenin bedeli 2 milyar 497 milyon TLSözcü Gazetesi’nin haberine göre; Lefkoşa’ya yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin maliyeti 2 milyar 497 milyon lira olacak. Sözleşmeye göre inşaat süreci 6 Aralık 2023’te bitecekTürkiye’deki Sözcü Gazetesi’nin haberine göre; Kuzey Kıbrıs’a yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin maliyeti 2 milyar 497 milyon lira olacak.Gazeteye göre; “AKP, Türkiye'deki saraylardan sonra KKTC'ye yapılacak sarayın ihalesini de kapalı kapılar ardında özel olarak davet ettiği tanıdık müteahhide verdi.”Sözcü’nün “Gözde müteahhit” olarak bahsettiği Siyahkalem'e ödenecek rakam 2 milyar 497 milyon lira olacak.İşte Sözcü’nün haberinden öne çıkanlar:“AKP iktidarı Türkiye’dekilerden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir saray ihalesini gizlice gözde müteahhitlerinden birine verdi. “KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet bahçesi, Cami ve Ek Tesisleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlıklı ihale, açık usül yerine kimselere duyurulmadan gerçekleştirildi.Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre ihalenin, Kamu İhale Kanunu’nun deprem gibi olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulüyle duyuru ilanı yapılmadan düzenlendiği ortaya çıktı. 7 Temmuz 2022 günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kapalı kapılar ardında yapılan ihale, özel olarak davet edilen Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildi.Yaklaşık maliyeti 2 milyar 852 milyon 985 bin 462 lira 40 kuruş hesaplanan projenin ihalesi, 2 milyar 497 milyon liraya tamamlandı. 20 Temmuz günü imzalanan sözleşmeye göre 25 Temmuz’da başlayan inşaat süreci 6 Aralık 2023’te bitecek.Kayıtlarda Ahmet Cengiz Özdemir adına kayıtlı olan Siyahkalem’in merkezi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evine komşu. Geçen yıl Aralık ayında sermaye artırımına giden şirketin sermayesi 333 milyon TL Siyahkalem Mühendislik bugüne kadar Emlak Konut, TOKİ ve devletten aldığı ihalelerle biliniyor. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen 165 milyon liraya Kağıthane’de dere yatağına taşınan ve sonrasında rutubet krizi yaşanan paha biçilmez değerde Osmanlı arşivlerinin bulunduğu Milli Arşiv Sitesi firmanın yaptığı işler arasında…Firmanın aldığı kamu ihalelerinden bazıları şunlar:İstanbul Hoşdere 6. Etap Toplu Konut Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Merkez Binası, Giresun Çotanak Arena, Emlak Konut Gebze Toplu Konut, Ankara Ulus Melike Hatun Camii ve Kültür Merkezi, Yozgat Sorgun 250 Yataklı Devlet Hastanesi, T.C. İslamabad Büyükelçiliği Memur Konutları, AFAD Eğitim ve Uygulama Merkezi, İstanbul Finans Merkezi…Siyahkalem, Ankara’daki sarayda Erdoğan'ın, danışmanlarıyla basketbol oynadığı saray bahçesindeki spor sahasının üzerini kapatmıştı. İhale gizli yapılmış, 10.6 milyon liraya sözleşme imzalanmıştı.”KKTC'de Külliye tartışmaları devam ederken, projenin detayları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Peki bu projede neler yer alıyor? İşte tüm detaylar…KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yapıları ile Millet Bahçesi ve Millet Camii yapımı için dozerler çalışmaya başladı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte büyük projenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.Proje “KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi”; ve “KKTC Millet Bahçesi Yerleşkesi” olmak üzere iki ayrı yerleşke olarak planlandı.Birinci bölüm olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi, 187 bin 455 metre kare alana sahip olacak.İkinci yerleşke olan Millet Bahçesi Yerleşkesi ise 470 bin 65 metre kare olarak tasarlandı.Gündeme daha çok yapılacak Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı binaları ile gelen proje aslında çok daha büyük bir alanı içerisinde bulunduruyor.Millet Bahçesi kısmı toplam yerleşke arazisi olarak 470 bin 65 metre kare. Millet Bahçesi alanında toplam inşaat alanı sadece 8 bin 541 metre kare. İnşaat alanı dahilinde Millet Camii, büfeler ve depoları yapıları yer alıyor.Kıbrıs Millet Bahçesi’nin şehrin karmaşasından uzak, huzurlu hissettirecek, insanların dinlenebileceği, yürüyebileceği, sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlanmasının amaçlandığı ifade ediliyor.Tasarımdaki hedef, nitelikli peyzaj unsurlarına sahip bir aktif yeşil alan yaratmak olarak nitelendiriliyor. Yerleşke Alanının ise sadece yüzde 1,4’ü yapı, yüzde 72,8’i (342.006,73 m²) peyzaj yeşil alanı, yüzde 25,8’i (121.803,69 m²) yürüyüş ve koşu yollarını oluşturan peyzaj alanı olacak. Millet Bahçesinde toplam 19.610 adet ağaç projelendirildi.Bahçeyi çevreleyen araç yolu üzerinde farklı yerlerde, farklı fonksiyon alanlarına hizmet eden toplamda 1145 adet otopark alanı bulunacak. Akdeniz ikliminin güneş alma oranını avantaja dönüştürmek için, sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinden, otoparkların üzerinde bulunan güneş panelleri ile yararlanılması ön görüldü. Toplam 442 m²’lik alanda sundurmalar üzerine güneş panelleri önerilerek, bahçe içerisinde elektrik enerjisi ihtiyacından tasarruf edilmesi planlanmış çevreci bir yaklaşım ön görüldü.Millet Bahçesi’nde pek çok fonksiyonlu alana yer verildi. Bunlardan bazıları projede şöyle ifade edildi;Yaklaşık 4.600 m² alana kurulmuş olup, burada kalabalık kitlelerin aynı anda dinlenmelerinin yanı sıra 2000 kişi kapasiteli amfisi ile müzik dinletisi, dans gösterisi, konser gibi toplu olarak yapılan etkinliklere de olanak sağlayacak bir alan oluşturması amaçlanmıştır.Doğayla içiçe olunabilecek toplam 15.000 m²’lik bir alan toplu etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmıştır.Farklı yaş gruplarına ait ve farklı özellikte, toplam 8.960 m² büyüklüğünde oyun alanları tasarlanmıştır. Çocukların fiziksel olarak gelişimine katkı sağlayacak oyun elemanlarının yanı sıra farklı yerlere konumlandırılmış 2 adet sulu park ve 2 adet kuru havuzla birlikte hem çocuklar hem de yetişkinlikler için serinlemek ve sosyalleşmek için uygun mekanlar tasarlanmıştır.Belirli bir alanda sınırlı kalmadan korunun her yerine dağılmış olarak konumlandırılan oyun alanları, sadece çocukların oynayabileceği çocuk parkları olarak yorumlanmamış, her yaştan insanın bahçeyi yürüyerek keşfederken keyifle vakit geçirebileceği alanlar olarak tasarlanmıştır.Tüm bu alanlar kullanıcıların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecek ve yaratıcılıklarını kullanmalarına imkân tanıyacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca, oyun alanlarının bahçe içerisinde farklı noktalarda konumlandırılması, kullanıcı yoğunluğunun dağıtılmasını, oyun alanlarında sakin bir ortam oluşturulmasını ve rahat kullanımı hedeflemektedir.Bahçenin ana girişine yakın konumlandırılan, yaklaşık 36.000 m² alanda 3 adet basketbol sahası, 4 adet tenis kortu ve 4 adet futbol sahası ile dinlenme alanları ve büfesinin bulunduğu bir spor kompleksi planlanmıştır.Yaya yollarında yer yer, doğu-batı hakim rüzgar yönü değerlendirilerek bu doğrultuda gelen yönlendirmelerde iki taraflı su duvarları önerilmiştir. 210 cm boyunda duvarları hakim rüzgar yönünde kullanılan, sıcak iklimde az su kullanarak rüzgar yönünün doğru kullanımı ile serinlik veren alanlar tasarlanması amaçlanmıştır.Bunun dışında bahçe içinde yer alan peyzaj ögeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.• Kermes Alanı: 100 m²• Sanat Yolu• Yürüyüş Yolları• Kaykay Pisti• Bisiklet Yolu• Meyve Bahçesi: 10.000 m²Bitkilendirmede ise; Kıbrıs Millet bahçesi için; Kıbrıs’ın birçok yerinde anıt ağaç olmuş, kültürünün bir parçası olmuş Cümbez Ağacı, yine iklim ve doğasına uygun olan Zeytin ağacı, Pınal Meşesi, Keçiboynuzu, Kıbrıs Akasyası, Okaliptüs, Nar ağacı, Servi, Fıstık Çamı ve Kızıl Çam gibi doğası ile bütünleşecek ağaçlar önerilmektedir. Alan içerisinde doğal görüntüyü bozmadan sağlı sollu kurgulanan çiçek tarhları ile hem görsel olarak hem de duyusal ve dokunsal olarak kullanıcılara güzel bir deneyim sağlayacak mekânlar tasarlanmıştır.Proje “K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi”; ve “K.K.T.C.Millet Bahçesi Yerleşkesi” olmak üzere iki ayrı yerleşke olarak planlanmaktadır.KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi YerleşkesiToplam yerleşke arazisi 187.455,32 m² olup bu alandaki toplam inşaat alanı ise47.918,75 m²’dir.Yerleşke Alanının; %8,1’i yapı, %63’ü (119.205,05 m²) peyzaj yeşil alanı,%28,9’u (53.569,31 m²) peyzaj sert zeminidir. Toplam 5.776 adet (1.132 adet mevcutta bulunmakta, 4.644 tanesi dikilecektir) ağaç önerilmiştir. Bitkilendirmede, bölge iklim özelliklerine uygun, geniş yapraklı ve ibreli türlerin kullanılması planlanmaktadır. 104 araçlık kapalı otopark, 440 araçlık açık otopark bulunmaktadır. Toplam 544 araç kapasiteli otopark alanı mevcuttur.Toplam yerleşke arazisi 470.065,15 m² olup bu alandaki toplam inşaat alanı isesadece 8.541,95 m²’dir. İnşaat alanı dahilinde Millet Camii, büfeler ve depoları yapıları yer almaktadır.Kıbrıs Millet Bahçesi’nin şehrin karmaşasından uzak, huzurlu hissettirecek, insanların dinlenebileceği, yürüyebileceği, sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlanması amaçlanmıştır. Tasarımdaki hedef, nitelikli peyzaj unsurlarına sahip bir aktif yeşil alan yaratmaktır. Yerleşke Alanının; %1,4’ü yapı, %72,8’i(342.006,73 m²) peyzaj yeşil alanı, %25,8’i(121.803,69 m²) yürüyüş ve koşu yollarını oluşturan peyzaj sert zeminidir.Millet Bahçesinde toplam 19.610 adet ağaç projelendirilmiştir.Bahçeyi çevreleyen araç yolu üzerinde farklı yerlerde, farklı fonksiyon alanlarına hizmet eden toplamda 1145 adet otopark alanı bulunmaktadır. Akdeniz ikliminin güneş alma oranını avantaja dönüştürmek için, sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinden, otoparkların üzerinde bulunan güneş panelleri ile yararlanılması ön görülmüştür. Toplam 442m²’lik alanda sundurmalar üzerine güneş panelleri önerilerek, bahçe içerisinde elektrik enerjisi ihtiyacından tasarruf edilmesi planlanmış çevreci bir yaklaşım ön görülmüştür.K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Binası; Ofis Binası, Konferans Salonu ve Resepsiyon-KabulSalonu olmak üzere birbirleriyle ilişkili 3 kütleden oluşmaktadır. Alt zemin, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşmakta olup, yaklaşık 7.300 m² oturum alanı ile 25.000 m² inşaat alanına sahiptir. Yapının ayrıca yaklaşık 2.600 m² büyüklüğünde bir avlusu bulunmaktadır.Cumhuriyet Meclis Binası, alt zemin, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattanoluşmakta olup, yaklaşık 6.800 m² oturum alanı ile 20.000 m² inşaat alanına sahiptir. Yapının ayrıca yaklaşık 2.500 m² büyüklüğünde bir avlusu bulunmaktadır. Yapının ana tasarım kurgusu oluşturulurken, kamusal-özel alan bağlantıları ön planda tutulmuştur. İki yanda yer alan dikdörtgen kütlelerde ofis ve yardımcı birimlere yer verilmiş, kare şeklinde düzenlenmiş orta kütle ise Cumhuriyet Meclisi’ni barındırmaktadır.Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Cumhuriyet Meclisi yapılarında Akdeniz iklimigöz önüne alınarak iç avlulu tasarım, gölgeleme elemanı olarak arkad tasarımı yapılmıştır.Kapalı, yarı kapalı ve açık alanlarla güneşten korunma ve hava sirkülasyonu sağlanması amaçlanmıştır. İç avluda su ve yeşil öğeye yer verilerek ortamın iklimlendirilmesine katkı sağlanmıştır.Yapı cephelerinde yerel Kıbrıs taşı kullanılmıştır. Köşeleri yuvarlatılmış yapılar bu yönüyle Kıbrıs yerel mimarisine atıfta bulunmaktadır.Malzeme seçimleri ve cephe kararları ve coğrafyaya uyumlu tasarım kaygısı ilegeleneksel ve bölgeselci tasarım yapılmıştır.