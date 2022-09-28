Külliye yapımına karşı ‘insan zinciri’

Barolar Birliği, Tabipler Birliği, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, CTP ve bazı sendikalar külliye yapımına karşı, Kermiya çemberinde ‘insan zinciri’ oluşturdu. Eylemcilerin bazıları telleri aşıp inşaat alanına girmeye çalıştı, eylemcilerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı

Külliye projesine ‘hayır’ diyen sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, “Hediye değil, irade” sloganıyla şok eylem yaptı.‘Külliye’ projesine ‘hayır’ demek adına eylem yapacak olan üç birlik ve eyleme destek kararı alan CTP, dün saat 15.30’da Kermiya Çemberi’nde toplanıp, yürüyüşe geçti.Barolar Birliği, Tabipler Birliği ile Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları’nın organize ettiği ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin destek verdiği eylemde, külliyeye karşı insan zinciri oluşturuldu.‘Külliye’ projesinin yapılacağı alanda toplanmaya başlayan eylemciler, “Hediye değil, İRADE” pankartı açtı, "Kıbrıs'ta külliye istemiyoruz" sloganları atıldı.Eylemde konuşan Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, toplumun talebinin, külliye olmadığının altını çizdi. Gürkut, burada bir insan zinciri oluştururken herkesin vicdanının rahat olacağını, yöneticilerin toplumun ihtiyaçlarına kulak vermesi adına bu eylemi gerçekleştireceklerini ifade etti. Gürkut, taleplerinin inşaatın durması olduğunu dile getirdi. Konuşmanın ardından uzun süre "Kıbrıs'ta külliye istemiyoruz" sloganları atıldı.Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı Tunç Adanır da, dışardan gelen dayatma projelerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi, bu tip projelerin karşısında olduklarını kaydetti. Adanır, külliyenin topluma uygun olmadığını, siyasi iradenin bu konuda gereken iradeyi gösteremediğini söyledi."Böyle bir projeyle ilgili 4 odamıza vize başvurusu yapmadı. Vize almayan bir bina gayrı yasaldır. Önce hükümet edenler yasaya uymalıdır" diyen Adanır, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.Adanır, bu ülkede her gün devlet eliyle gayrı yasal adımlar atıldığına dikkat çekerek, "hükümet edenleri doğru yola getirmek için çaba göstereceğiz" dedi.Külliye inşaatı önünde insan zinciri oluşturan eylemcilerden bazıları telleri aşıp inşaat alanına girmeye çalıştı, önce polis engeli ile karşılaştı.Polisin müdahale etmediği çok sayıda eylemci, külliye inşaat alanına girdi.Polis CTP Milletvekilleri'nin de arasında olduğu eylemcilere müdahale ederek durdurmaya çalıştı. Eylemcilerle polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.Eylemcileri durduramayan polis, müdahaleyi bıraktı, eylemciler telleri aştı.İnşaat alanına giren eylemciler burada da protestolarını sürdürdü, inşaat alanındaki çalışmalar bir süre durdu. Atılan sloganların ardından eylem sonlandırıldı.