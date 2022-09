YDP Genel Başkanı Arıklı, külliyeye karşı çıkan vatandaşları “kökü dışarıda, besleme bir grup” olarak niteledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yapımına Kermiya bölgesinde başlanan ‘külliye’ye tepki gösteren yurttaşları hedef alan yazılı bir açıklama yaptı.Arıklı, “Tuzu kuru birileri ise hala bu projeye karşı çıkıyor. 50-60 kişi ile eylem yapıyorlar. Gidin sorun o eylemcilere, hepsinin evinekaç maaş giriyordur” dedi.Çarşı herşeye karşıBu projenin maliyeti; 2 milyar 820 milyon lira.Yaptığımız anlaşmaya göre; bu projeyi tamamen yerli firmalar taşere edecek. Bakanlıkta yaptığımız bir toplantıda bu paranın en az 2 milyar 200 milyon lirası iç piyasaya akacağını hesapladık.Düşünün orada yüzlerce işçi çalışacak, evine ekmek götürecek.Devlet sadece KDV den milyonlarca lira para kazanacak.Tuzu kuru birileri ise hala bu projeye karşı çıkıyor. 50-60 kişi ile eylem yapıyorlar. Gidin sorun o eylemcilere, hepsinin evine bir kaç maaş giriyordur.Sözüm bu kadar...Öte yandan Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir başka açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:“Belli mihraklar, Anavatan Türkiye tarafından yapılıp Kıbrıs Türk Halkına hediye edilecek olan “Külliye” ye karşı bir kampanya başlattılar. Aralarında iyi niyetli olup; “Bu yoklukta sırası mı?” diyenleri istisna tutuyorum.Biz bu grubu çok iyi tanıyoruz. Bunlar aslında KKTC’ye karşı olan ve bu aziz devlete Ka-Ka-Te-Ce diye hakaret eden, kökü dışarıda besleme bir gruptur.Bunlar, oldum olası KKTC’yi yaşatıp kökleştirecek her türlü icraata karşıdırlar.Bunlar, Anavatandan paranın dışında gelen her şeye karşıdırlar… Bunlar, Türkiye’den gelen suya karşı çıktıkları gibi, elektriğe bile karşıdırlar…Bunlar, Devleti veya Meclisi küçümserken “Ne Meclisi, orası Rum Dianellos’un sigara fabrikasıdır. Ben bu Meclisi tanımıyorum. Kimin malı üzerinde Meclis kurdunuz?” gibi argümanları Mahkemelerde bile kullanmaktan çekinmezler.Bu güruhtan cesaret alan Dianellos’un varisleri, 2012 yılında AİHM ye başvurarak Meclis binasının iadesini istedi. Konu hala AİHM’in gündeminde. AİHM tıpkı Luizudu davasında olduğu gibi bu davada da Meclis binasının Dianellos’a iadesine karar verse, içine düşeceğimiz komik durumu düşünebiliyor musunuz?Şimdi hal böyle iken, Anavatan bizi bu zor durumdan kurtarmak için bir jest yapıyor. Hem Meclisi hem de Cumhurbaşkanlığını tek bir çatı altında toplayacak bir bina inşa etmek istiyor. Bu güruh “Nayır, Nolamaz. Külliyeye Külliyen karşıyız” diye kampanya yapıyorlar.Allahtan ki biz, bu Çarşının her şeye karşı olduğunu biliyoruz da fazla ciddiye almıyoruz…”