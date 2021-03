Kuğulu Park'ta Nevruz ateşi

Lefkoşa'da Nevruz kutlaması yapıldı, Kuğulu Park'ta toplanan birçok kişi Nevruz ateşi yaktı

Bazı örgüt ve partilerden oluşan "Newroz Tertip Komitesi" Lefkoşa'da Nevruz kutlaması düzenledi.Lefkoşa Kuğulu Park'ta toplanan birçok kişi Nevruz ateşi yaktı.Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği Başkanı Kemal Uygun’un okuduğu basın açıklamasında Federal Kıbrıs vurgusu dikkat çekti, barış ve özgürlük fikri öne çıktı.Kemal Uygun “Tüm halkların kardeşçe Nevruz halaylarına katıldığı Barış’ın tesis edilmesi için mücadele edeceğiz” dedi.Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği Başkanı Kemal Uygun’un okuduğu basın açıklaması şöyle:“Milattan önce 612 ‘de, zalim Dehak’a karşı isyan eden Demirci Kawa’nın yaktığı direniş ateşidir, Newroz.Newroz, her ne kadar özgürlük ateşi olsa da baharın gelişinin de müjdecisidir.Tarih boyunca kendinden olmayanı inkar eden ve asimilasyonu dayatan egemen güçlere karşı insanlık değerlerini savunan ve bu uğurda bedel veren devrimci güçlerin isyan ateşidir, newroz.Kürtler ve diğer tüm ezilmiş halklar her dönem modern Dehak’lara karşı, çağdaş Kawa olmuşlardır. Bizler de inanıyoruz ki karanlığın en yoğun yaşandığı bu tarihi günleri ancak birlikte yürüttüğümüz mücadele ile, aydınlık günlere çıkarabiliriz. Bugün yine bu sözü tekrarlamak için buradayız: bu ülkede yaşayan bütün halklar, tüm ezilenler olarak bize acı, yoksulluk, eziyetten başka bir şey vaat etmeyen düzenden kurtulmak için, birbirimizin ellerini bırakmadan yürüyeceğimizi bir kez daha ilan etmek için toplandık.Bizi, milliyetlerimize, inançlarımıza, yaşam tarzlarımıza göre bin parçaya bölerek yönetenlerin; bizi birbirimize düşmanlaştırmak için her gün nefret aşılayanların; toplumun bir kesimini makbul, bir kesimini de ikinci sınıf ilan edenlerin şoven oyununu bozmak için bir araya geldik.Çünkü Newroz halkların eşitlik çağrısıdır. Pandemiden dolayı yoksulluk, işsizlik daha da derinleşirken ve sömürü her gün biraz daha ağırlaşırken şükretmemizi isteyenlere, yerli- milli kalkınma masallarıyla bizleri uyutanlara “buraya kadar!” demek için birlikteyiz. O halde vazgeçmek yok, o halde yılmak yok, o halde geri adım atmak yok.Çünkü Newroz ateşi halkların özgürlüğe adağıdır.“Biz yoksullar, işçiler, emekçiler, dili-sözü yasaklılar, susturulmak için sürekli baskılara maruz bırakılanlar; biz; alın terinden başka zenginliği olmayan sade insanlar; biz; kimliği yüzünden olağan suçlu ilan edilenler; biz; her dilden her dinden rengârenk yurttaşlar bu zulüm düzenini yıkacağız.Demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış, huzurlu bir iş ortamı ve yaşam için; haklarımız ve geleceğimiz için mücadele edeceğiz. Dünya’da ve özellikle Ortadoğu coğrafyasının farklı ülkelerin de devam eden savaş ve sömürünün sona ermesi ve tüm halkların kardeşçe Newroz halaylarına katıldığı Barış’ın tesis edilmesi için mücadele edeceğiz.Federal Kıbrıs için mücadele eden ilerici güçler olarak önümüzdeki aylarda yapılması planlanan 5’li konferans ve sonrası sürecin yenilgiye uğramaması ve sürecin tüm Ada’nın yeniden birleşip daha özgür yarınlarda buluşması için mücadeleye katkı koymaya devam edeceğiz.Baskı rejimi ile kadınların, gençlerin ve sosyalistlerin iradelerini gasp eden diktatörlere karşı yaşamın her alanını kolektif mücadeleye çevirerek özgür- eş yaşamı inşa edeceğiz.Newroz ateşinin birleştirici gücünün sıcaklığıyla, halkların kardeşliğine olan inancımızla, bütün halkımızın Newroz bayramını kutlar; barışa ve eşitliğe vesile olmasını temenni ederiz.Newroz pîroz be!”