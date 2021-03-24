Dipkarpaz’da çevre katliamı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Karpaz sakini vatandaşlarımız, bazı kendini bilmez beton mikseri şoförlerinin araçlarında bulunan atık betonları doğaya bırakarak adeta doğa katliamı yaptıklarını iddia ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla isyanlarını paylaştılar.



Vatandaşlarımız “Bazı sürücüler beton mikserlerindeki atık betonlarını Dipkarpaz’daki doğal sit alanı ve önemli bitki koruma bölgesi olan Ronnas Kumulu’na boşaltıyor.” diyerek bu bölgede çok sayıda endemik çiçeğin de bulunduğu vurguladılar.

Burada yaklaşık 200 metre uzunluğunda beton deresi oluştuğunu vurgulayan doğasever vatandaşlarımız “Lütfen paylaşın, belki önleriz ve bölgenin betondan temizlenmesini sağlarız. Bir tane Karpaz’ımız, bir tane Ronnas’ımız, bir tane yurdumuz var” dediler.

Bilinçsizce çevre bırakılan beton atıkların doğayı mahvettiğini ifade eden vatandaşlarımız “Gözünü maddiyat bürümüş, doğadan hep alma peşinde olan zat-ı muhteremler de bilsinler ki, o taşların üstündeki golimbaların içinde yağmur suyu birikir, sulu çimento değil! Böyle hor kullanmaya hakkımız da lüksümüz de yoktur!” diyerek sözlerini tamamladılar.

