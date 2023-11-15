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Küçük: “KKTC onursal mücadelemizin en güçlü ve tek varlığıdır”

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Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “KKTC onursal mücadelemizin en güçlü ve tek varlığımızdır” dedi.

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Küçük: “KKTC onursal mücadelemizin en güçlü ve tek varlığıdır”
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Küçük 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hasan Küçük mesajında “Dünden daha çok sorumluluk bilinciyle çalışarak emanet aldığımız devletimizi egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık temelinde namusumuz gibi koruyup geliştireceğimiz için atalarımıza söz verdik” ifadelerini kullandı.

Bir cumhuriyete sahip olmanın ne demek olduğunu, içinden geçilen bugünlerde çok daha iyi anladıklarını belirten Küçük, “Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesini taçlandırıp, varlığını tüm dünyaya haykırdığı Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.” dedi.

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