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KKTC 40. yaşında… Geçitkale’de tören düzenlendi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Geçtikale’de de tören düzenlendi.

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KKTC 40. yaşında… Geçitkale’de tören düzenlendi
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Geçitkale Atatürk Büstü önündeki tören, protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ile bayraklar göndere çekildi.
Törende, Geçitkale İlkokulu öğretmeni Gülüzar Kurtoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Geçitkale ilkokulu öğrencisi Hüseyin Kaan Baybora ve Sadi Esendağ da “Cumhuriyet çok yaşa” isimli şiiri okudu.
Geçitkale İlkokulu öğretmeni Gülüzar Kurtoğlu konuşmasında, KKTC’nin Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, hürriyetine ve hukukuna sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.
Kıbrıs Türk halkının hür iradesiyle kendi geleceğini belirleme amacından ödün vermediğini dile getiren Kurtoğlu, zor ama onurlu mücadelesini sürdürmeye kararlı olan Kıbrıs Türkü’nün tam 40 yıl önce dünyaya kanıtladığını ve 15 Kasım 1983’te KKTC’yi ilan ederek tarihi mücadelesini taçlandırdığını kaydetti.
Kurtoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına mücadele eden toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş’ı ve bu uğurda canları feda eden şehitleri rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlarım.”
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