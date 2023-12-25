Küçük Kaymaklı şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso törenlerle anıldı

Küçük Kaymaklı şehitleri için saat 09.00’da Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde düzenlenirken, Şehit Hüseyin Ruso ise anıtmezarında düzenlenen törenle anıldı

Küçük Kaymaklı şehitleri ve şehit Hüseyin Ruso için bugün anma töreni düzenlendi.İlk tören, Küçük Kaymaklı şehitleri için saat 09.00’da Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde düzenlendi. Çelenklerin şehitler anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.Öğrenciler tarafından şiir okunan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ruso konuşma yaptı.Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ruso, bugün Kıbrıs Türk halkının 1958-1963 ve 1974 yıllarında gerçekleştirdiği milli mücadeleyi simgeleyen anıtta şehitleri onurlandırmak için toplanıldığını söyledi.Bu mücadeleyi sürdürmenin, özgür ve egemen olarak yaşamanın şehitlere borçları olduğunu dile getiren Ruso, devletin, şehitlerin emaneti olduğunu, onu yarınlara taşımanın sorumluluğunun bilincinde olduklarını belirtti.Şehitlere seslenen Ruso, “Siz rahat uyuyun emanetinizin bekçisiyiz” dedi.-TatarCumhurbaşkanı Ersin Tatar da Rumların Akritas Planı doğrultusunda ENOSİS’i gerçekleştirmek için yaptığı acımasız saldırılara karşı Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye işaret etti.Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1974 Barış Harekatı’na kadar yıllarca mezalim altında, zor şartlarda yaşamak zorunda kaldığını belirtti.Kıbrıslı Türklerin verdiği soylu mücadelenin önemli bir sayfa olarak tarihe geçtiğini dile getiren Tatar, mücadeleden vazgeçilmediğini ve bugünkü noktaya ulaşıldığını kaydetti.Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Topluluğu gözlemci üyesi olduğunu, tanınma yolunda önemli adımlar atıldığını söyleyerek, “KKTC bizlerin başarı öyküsüdür” dedi.-Ruso’nun anıtmezarındaki törenİkinci törende Şehit Hüseyin Ruso, anıtmezarında düzenlenen törenle anıldı.Anıta çiçek, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı marşı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.Şiirlerin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Genel Sekreteri Tuğberk Kaya konuşma yaptı.-TatarCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hüseyin Ruso’nun iyi bir sporcu ve öğretmen, mukavemetçi bir kahraman olduğunu söyleyerek, acımasız saldırılar karşısında canını feda edercesine mücadele ederek şehit düştüğünü belirtti.Kıbrıs Türk halkının soylu ve destansı mücadelesini tüm dünyaya haykırdıklarını dile getiren Tatar, şehitlerin fedakarlığı sonucu bugün gelinen noktaya ulaşıldığını ifade etti.Gazze’de yaşananlara değinen Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk ordusunun caydırıcı gücünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.-KayaKüçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Genel Sekreteri Tuğberk Kaya, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün toplumsal mücadelede önemli rol oynadığını söyleyerek, yurtseverlik ve cesaretle mücadele edildiğini belirtti.Küçük Kaymaklı halkının 11 yıl işgal altında çadırlarda yaşadığını söyleyen Kaya, zor şartlarda mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.Kaya, bu mücadeleyi devam ettirmenin sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyerek, 199 kaybın bulunup kimliklendirilmesi temennisinde bulundu.