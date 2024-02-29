KTTB: “Hamas’ın saldırısı Filistin halkının katliamı için gerekçe olamaz”

“Uyuşmazlığı silahlı eylem, savaş ve katliam yaparak çözme yoluna giden tüm tarafları kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), İsrail - Filistin uyuşmazlığını silahlı eylem, savaş ve katliam yaparak çözme yoluna giden tüm tarafları kınadı.Filistin halkına destek belirten birlik, ateşkes yapılması, tarafların savaş öncesi sınırlarına geri çekilmesi, Gazze ve Batı Şeria’ya uygulanan tüm insanlık dışı abluka ve kısıtlamaların kaldırılması ve Filistin halkına insani yardımların acilen ulaştırılması talebinde bulundu.“Savaşın ve ambargoların acısını bilen bir toplum olarak tüm kalbimizle Filistin halkının yanındayız” denilen açıklamada, birliğin Filistin halkıyla dayanışma amacıyla kamuoyuna yönelik bir dizi etkinlik yapmayı planladığı kaydedildi.Tüm Kıbrıslı Türklere bu katliama karşı duyarlı olma çağrısı yapılan açıklamada, Filistin sorunun barışçı yollarla ve diplomasiyle çözümü için, başta BM olmak üzere tüm uluslararası kurumlar ve dünya kamuoyu göreve davet edildi.- “Ülkemizin yanı başında bir savaş ve katliam yaşanıyor”Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemizin yanı başında bir savaş ve katliam yaşanıyor. Çoğunluğu kadın, çocuk ve siviller olan 30 binleri aşan masum insan pervasızca kurban ediliyor. Vicdanımız buna sessiz kalmamamızı söylüyor. Yarım asrı aşkın İsrail - Filistin uyuşmazlığını silahlı eylem, savaş ve katliam yaparak çözme yoluna giden tüm tarafları kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.“HAMAS’ın akıl ve vicdan dışı saldırısını gerekçe yapan ve katliama girişen Netanyahu ve hükümetini protesto ederiz.” denilen açıklamada, İsrail halkı “bu terörist hükümetten kurtulmak ve barışa ulaşmak için” eyleme davet edildi.Filistin halkının da meşru kurtuluş savaşlarında meşru zeminde kalarak terörü, mücadele yöntemi olarak kullanan Hamas ve benzeri fundamentalist örgütlerin eylemlerine prim vermemesi çağrısında bulunulan açıklamada ateşkes çağrısı yapıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Derhal ateşkes yapılmasını, tarafların savaş öncesi sınırlarına geri çekilmesini, Gazze ve Batı Şeria’ya uygulanan tüm insanlık dışı abluka ve kısıtlamaların kaldırılmasını ve Filistin halkına insani yardımların acilen ulaştırılmasını talep ediyoruz. Ateşkesi müteakip barış görüşmeleri taraflar arasında hemen başlatılmalıdır.Savaşın ve ambargoların acısını bilen bir toplum olarak tüm kalbimizle Filistin halkının yanındayız. Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, kamuoyuna yönelik bir dizi etkinlik yapmayı planlamış bulunuyoruz. Tüm Kıbrıslı Türkleri de bu katliama karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.Filistin sorunun barışçı yollarla ve diplomasiyle çözümü için, başta BM olmak üzere tüm uluslararası kurumları ve dünya kamuoyunu göreve davet ediyoruz.”