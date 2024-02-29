Meclis Başkanı Töre Ankara'da Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye temaslarının sonunda Ankara’da, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre’yi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve gaziler karşıladı.

Töre, derneği ziyaretinde yaptığı açıklamada kahraman Türk ordusunun gerçekleştirdiği Barış Harekatı'nın, Kıbrıs’ın Yunan olmaması için mücadele veren mücahidin gücüne güç kattığını belirterek, harekatın getirdiği güven ortamı sonucunda bugün bağımsız devlet sahibi olduklarını söyledi.

Mavi vatandaki gelişmelere değinen Töre, Doğu Akdeniz’deki hakların korunması noktasında Anavatan ile birlikte kararlılıkla mücadeleye vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye’nin savunma alanında son yıllarda yaptığı hamlelerin önemine vurgu yapan Zorlu Töre, bunun kendilerine de büyük bir güç ve moral verdiğini söyledi.

Töre, KKTC’nin milli bir devlet olarak yoluna devam ettiğini kaydederek, Türk milletinin bir parçası olduklarını söyledi.

Ankara ve Kırşehir’deki temaslarını tamamlayan Meclis Başkanı Töre’nin bugün öğlen saatlerinde ülkeye dönmesi bekleniyor.

